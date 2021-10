Descubre tu personalidad según el dibujo que elijas

Escoge el dibujo que más te gusta y descubre que estás ocultando en tu interior (Foto: Difusión)

Los test virales de personalidad se mantienen como la forma de diversión principal en redes sociales, particularmente porque son las tendencias más comentadas de plataformas virtuales como Twitter, Instagram, WhatsApp o Facebook.

Para seguir con la adrenalina, prueba este nuevo reto visual que te mostrará lados desconocidos sobre tu forma de ser, a través de uno dibujos que son más que simples líneas cruzadas.

Presta mucha atención, lo que debes hacer es sencillo. Observa las cuatro imágenes que se presentan, cada una con una secuencia lineal distinta. Sin importar la forma, debes ser sincero en decidir cuál es la más atractiva para encontrar una mejor respuesta sobre nosotros mismos.

Escoge el dibujo que más te gusta y descubre que estás ocultando en tu interior (Foto: Difusión)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Dibujo 1: Tienes una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tienes y a la capacidad para enfrentar cualquier dificultad. No obstante, pisa el freno con suavidad. Permítete ser un poco más permeable. Nadie es perfecto.

Dibujo 2 : Te gusta ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad ante los demás. Sin embargo, estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de ataques verbales y físicos. No seas pesimista, ve con la frente en alto.

Dibujo 3: Ocultas también tu valor real pero no por las inseguridades, sino para tapar un ego preponderante y evitar mostrar arrogancia sobre las personas cercanas. Se empático.

Dibujo 4: Seguramente la elección de este dibujo te hace ver como una persona propensa a las críticas, porque no está del todo conforme con lo que hace con su vida. Influye mucho el pesimismo en el entorno, reflejado en las decisiones claves que has realizado. Por ello, intenta -sin importar el resultado- recuperar a quienes has perdido por tu actitud.

MAS TEST VIRALES

No es el único test viral presente y que ha generado furor en redes sociales. Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que se ve en la siguiente imagen? Según la elección, se conocerá el lado oculto de tu personalidad.

(Foto: MDZ Online)

Estas son las respuestas:

Si viste una llave: Si lo primero que viste fue una llave, podrías ser una persona que destaca por su serenidad y que pone primero siempre el vivir en paz consigo mismo. Busca evitar problemas y discusiones. Como resultado, muchas veces prefieres mirar hacia otro lado.

Por otro lado, tiene los ojos puestos en el futuro y sabe muy bien lo que se propone. Organizado y responsable con temas de emprendimiento, que te facilita cumplir las metas. Además, se considera como una persona muy proactiva que siempre está planeando realizar alguna actividad nueva. A nivel de relaciones, es una persona muy amorosa y cordial con todo el que se cruza en su camino.

Si viste una ciudad: Si lo primero que viste fue una ciudad, podrías ser una persona muy extrovertida y alegre. Cuando asistes a un evento, rara vez pasas desapercibido. Aunque te cueste o no lo quieras aceptar, eres una fuente de inspiración para mucha gente. Tienes una manera muy particular de ver la vida que muchos admiran.

Consideras que la vida es muy corta y por ello no hay que privarse de hacer absolutamente nada. Eres muy bueno dando consejos y tus amigos acuden a ti con frecuencia para que los ayudes en la toma de decisiones. Eres generoso y siempre te encuentras predispuesto a darle una mano a quien lo necesite.

SEGUIR LEYENDO