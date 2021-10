¿Cuáles son tus virtudes y defectos? Elige una mariposa para saberlo

Prueba que te pide escoger una mariposa para saber tus virtudes y defectos. (Foto: Facebook)

Prueba este nuevo test viral en redes sociales que se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales. Ahora se trata de cómo la mariposa puede definir tu personalidad.

En la ilustración que esta líneas abajo, se pueden apreciar mariposas de diversos colores. Sin embargo, la idea del test es elegir la más simpática para nosotros. Ello, definirá nuestra forma de ser.

Solo una de ellas tendrá que llamarte la atención sobre el resto de insectos. Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada figura y la relación con tu personalidad en la vida cotidiana.

Prueba que te pide escoger una mariposa para saber tus virtudes y defectos. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

En el caso de que te gusta la número uno , eres una persona que siempre va para adelante con mucha confianza. La dominación es tu principal característica que puede jugarte en contra en algunas situaciones. Por otro lado, debes aprender a controlar tus impulsos y entender que el egocentrismo no funciona en relaciones amorosas ni familiares.

En el caso de que elijas la mariposa 2 , eres una persona con mucha energía que pocas veces descansa durante la jornada diaria. Tu desafío es encontrar tiempo libre para descansar y entender que la competencia leal en el trabajo porque es la manera ideal para conseguir tus logros.

Si la número 3 fue la primera que te llamó la atención, todas tus preocupaciones pasan por tu porvenir y lo que vendrá. Al estar tanto tiempo preocupado por el futuro, no te deja disfrutar del presente. Aunque eres bien cariñoso/a, no demuestras fácilmente tus sentimientos hasta conocer a la otra persona.

La mariposa amarilla -que es la número 4 en la imagen- revela una personalidad divertida, intensa, que tiende a estar dispersa a tu alrededor. Las compromisos a largo plazo no son ideales para ti, ya que la libertad reina en tu vida.

El número 5 demuestra que eres una persona reservada, pero sensible. Antes de hablar, prefieres callar o pensar muy bien lo que vas a decir. La solidaridad y el arte son fundamentales en tu vida, porque es donde reina la paz y la tranquilidad.

Por último, la mariposa azul significa que lo racional es prioridad en todas las decisiones que tomes. Tus relaciones y amigos deben enseñarte una aprendizaje para estar contigo, porque prefieres la soledad eterna. La cantidad de ideas en tu mente a veces no te deja disfrutar de la vida.

MÁS TESTS

Para seguir con la adrenalina, prueba este nuevo reto visual que te mostrará lados desconocidos sobre tu forma de ser, a través de uno dibujos que son más que simples líneas cruzadas.

Presta mucha atención, lo que debes hacer es sencillo. Observa las cuatro imágenes que se presentan, cada una con una secuencia lineal distinta. Sin importar la forma, debes ser sincero en decidir cuál es la más atractiva para encontrar una mejor respuesta sobre nosotros mismos.

Escoge el dibujo que más te gusta y descubre que estás ocultando en tu interior (Foto: Difusión)

Las respuestas son:

Dibujo 1: Tienes una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tienes y a la capacidad para enfrentar cualquier dificultad. No obstante, pisa el freno con suavidad. Permítete ser un poco más permeable. Nadie es perfecto.

Dibujo 2 : Te gusta ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad ante los demás. Sin embargo, estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de ataques verbales y físicos. No seas pesimista, ve con la frente en alto.

Dibujo 3: Ocultas también tu valor real pero no por las inseguridades, sino para tapar un ego preponderante y evitar mostrar arrogancia sobre las personas cercanas. Se empático.

Dibujo 4: Seguramente la elección de este dibujo te hace ver como una persona propensa a las críticas, porque no está del todo conforme con lo que hace con su vida. Influye mucho el pesimismo en el entorno, reflejado en las decisiones claves que has realizado. Por ello, intenta -sin importar el resultado- recuperar a quienes has perdido por tu actitud.

SEGUIR LEYENDO