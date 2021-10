Verónica Linares sufre el robo de su celular dentro de supermercado: “Felizmente no me encañonaron”

La periodista de América TV informó el lamentable hecho en sus redes. (Foto: Instagram)

Malas noticias. La periodista Verónica Linares utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de la inseguridad ciudadana en un reconocido supermercado de Lima .

A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañera de Federico Salazar indicó que le robaron su celular cuando estaba realizando sus compras en Plaza Vea.

“Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de Plaza Vea. Bloqueé la línea de inmediato”, escribió en su publicación.

Aunque el robo no pasó a mayores, ya que la periodista salió ilesa, Verónica Linares lamentó la cantidad de hurtos que existen actualmente.

“En Movistar me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60!”, agregó.

Como respuesta, sus seguidores reaccionaron rápidamente y en los comentarios le expresaron su total solidaridad y respaldo ante este penoso hecho.

Ante los numerosos mensajes recibidos, la conductora de América Televisión realizó una nueva publicación: “(Estoy) fastidiada nada más. Felizmente”.

RESPUESTA DE PLAZA VEA

Ante la denuncia realizada por la periodista Verónica Linares, el supermercado Plaza Vea se comunicó con ella a través de Twitter para lamentar lo sucedido.

“Hola, Verónnica. Lamentamos lo ocurrido. Por favor, quisiéramos que nos brindes mayores detalles contactándonos mediante un DM”, se lee en mensaje.

132 CELULARES SON ROBADOS CADA HORA

Cada día 3.156 peruanos sufren el robo o hurto de sus según información brindada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a diario Ojo.

Entre enero y mayo de 2021, se han registrado un total de 473,551 equipos móviles arrebatados por los delincuentes.

De acuerdo a la data de Osiptel, al mes un total de 94,700 móviles son arrebatados por los hampones. Es decir, cada hora son robados 132 equipos móviles.

¿DÓNDE MÁS ROBAN CELULARES?

De acuerdo con un reporte policial brindado a Ojo, los delincuentes prefieren robar celulares en el transporte público o particular, paraderos, puentes peatonales, centros comerciales, mimetizados con otros peatones o haciéndose pasar por ciudadanos.

Según las denuncias colocadas en las comisarías del país, el 35% son por el robo de celulares dentro de las custers, combis, o taxis, así como en los paraderos.

El 29% se da en la vía pública, le siguen otros espacios como centros comerciales (12%), parques (8%), centros de entretenimiento (7%).

Los puntos de arrebato más comunes en Lima son:

- San Martín de Porres (Av. Eduardo de Habich con Av. Túpac Amaru), Comas (Tupac Amaru con la Pescana, Micaela y Belaunde)

- San Juan de Lurigancho (Av. Fernando Wiesse con Av. del Mundo Oeste, Av. 9 de Octubre con Jr. Arequipa, a dos cuadras de la estación Caja de Agua)

- Rímac (Av. 9 de octubre con Jr. Hualgayoc, puente Trujillo, Acho)

- La Victoria (Av. Miguel Grau con Av. Parinacochas, Av. San Pablo).

¿QUÉ HACER SI ME ROBAN EL CELULAR?

Si te roban el celular, debes comunicarte inmediatamente con tu operador para reportar el hecho y para que bloqueen tu línea y el equipo .

Puedes hacerlo a través del servicio de información y asistencia; o en forma presencial en las oficinas o centros de atención a usuarios o puntos de ventas habilitados.

Luego de realizado el reporte y previa validación de cierta información, esta debe entregarte los siguientes datos:

(i)El código de dicho reporte como constancia.

(ii)El código IMEI del celular que procederá a bloquear, omitiendo los cuatro últimos dígitos.

Recuerda que tu empresa operadora está obligada a suspender simultáneamente el servicio y a realizar el bloqueo del celular, en forma inmediata al reporte realizado.

Finalmente, debes acercarte a la comisaría de tu distrito para reportar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

