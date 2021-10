SJL: Venezolano extorsionada a menor para dar información sobre el paradero de su madre secuestrada

Policía de la jurisdicción de Caja de Agua detuvo a venezolano que extorsionaba a menor

Un delincuente de nacionalidad venezolana se aprovechó de la desesperación de una joven quien lleva días buscando a su madre desaparecida. Este malhechor no dudaba en contactarla a través de llamadas telefónicas para asegurarle que le daba información sobre el paradero de su mamá a fin de que ella le dé ciertas cantidades de dinero.

Asimismo, este sujeto identificado como Gabriel Camacho Martínez, aseguraba que la madre de la menor de 14 años estaba secuestrada y para liberarla tenía que darle dinero.

“Págame 50 soles para que suelten a su mamá, si no me das el dinero no sé que es lo que podía pasar”, se escucha decirle el venezolano en un tono desafiante frente a la joven.

Ante esta situación y entendiendo que el menor no contaba con ese dinero y se encontraba desesperado, fue a buscar a otros familiares para contarles lo sucedido. Ellos al estar enterados de estas extorsiones acudieron a la policía para arrestar al delincuente.

Policía detuvo a sujeto venezolano que extorsionaba a menor

“A partir de las cinco de la tarde, la han estado llamando y a partir de las siete de la noche empezaron a pedirle plata. Primero le pidieron 30 soles y le dio. Luego otros 30 soles y es a las 10 de la noche que le pidieron 50 soles”, contó el tío de la menor.

La policía de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho no dudó en tomar el caso y así acabar con esta extorsión. Para ello, los efectivos policiales de Caja de Agua de inmediato montaron un operativo para dar con el paradero del extorsionador. Según relatan, coordinaron para que la joven se pueda reunir con el venezolano, dar con su paradero y apresarlo.

ESTABA ARMADO

Cabe mencionar que este joven de 18 años, acusado de extorsionar a la menor en el momento de la intervención, sacó un arma blanca y agredió físicamente a un policía, al cual le propuso diversos cortes en la espalda. Asimismo, el coronel PNP Manuel Tafur, aseguró que en todo momento puso resistencia a la autoridad.

Gabriel Camacho Martínez fue trasladado a la Deprincri de San Juan de Lurigancho a la espera de ser procesado por este delito. Cabe resaltar que según el extorsionador expresa que fue la madre quien lo mandó a extorsionar a su hijo. Sin embargo, al consultarle por su paradero dijo no saber nada.

La policía sigue investigado dónde podría estar la madre del menor quie llega días de desaparecida.

