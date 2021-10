Thamara Gómez reta a Christian Domínguez: “Que hable, yo con gusto le voy a responder”

Thamara Gómez molesta con Christian Domínguez por asegurar que no declara de terceras personas. (Foto: Instagram)

¡Fuerte y claro! La salida de Thamara Gómez de Puro Sentimiento ha causado un remezón en el mundo de la cumbia, pues al parecer no se dio en buenos términos, esto luego que la cantante de 22 años señalara que abandonó la agrupación por la llegaba de Pamela Franco.

“Son estilos diferentes que no va. No hacemos piruetas, no mostramos mucha carne, imagínate. Creo que todo el mundo lo ha notado, que ya no es el mismo Puro Sentimiento de antes”, declaró.

Asimismo, Thamara Gómez desmintió a Pamela Franco, quien dijo que ingresó a Puro Sentimiento luego de pasar por un casting y no por recomendación de su pareja Christian Domínguez. “ Que yo sepa anteriormente, no, no hubo ningún casting ”, señaló la ahora solista.

De otro lado, la joven cantante se refirió a las recientes declaraciones del cumbiambero. De acuerdo al animador de América Hoy, sus agrupaciones se caracterizan por no responderle a terceras personas, esto en clara alusión a su extrabajadora.

“ Normal que hable, yo con mucho gusto le voy a responder, yo no tengo nada que esconder y nada, yo hablo lo que a mí me parece y si no les parece, bueno ”, indicó la exvocalista de Puro Sentimiento.

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo Thamara Gómez, ella dejó entrever que Domínguez hablaba mal de otras personas cuando las cámaras no estaban prendidas. “En cámaras será pues ¿no?, que lo dice, pero por detrás quién sabe”, sentenció.

PAMELA FRANCO ASEGURA QUE NO INGRESÓ A PURO SENTIMIENTO POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

El ingreso de Pamela Franco a Puro sentimiento fue muy comentado, pues se dijo que Christian Domínguez influyó en la decisión. No solo ello, sino que surgió otra polémica con Thamara Gómez, ya que la cantante renunció ante el ingreso de la ex Alma Bella.

“No es el único que decide, son tres personas, tres cabezas que se han reunido me imagino para decidir mi ingreso o no, ya luego Christian fue la persona que me propuso”, indicó en una sesión de preguntas incómodas con Amor y Fuego.

PAMELA FRANCO RECIBE CRÍTICA DE THAMARA GÓMEZ

Thamara Gómez, quien renunció a Puro Sentimiento para enfocarse en proyectos como solista, habló del ingreso de Pamela Franco a la agrupación. La joven dejó en claro que la mamá de la última hija de Christian Domínguez no iba con el estilo de la orquesta.

“ Creo que Pamela no va con el estilo del grupo, pero los dueños sabrán lo que hacen ”, precisó la cantante en entrevista con el diario Trome.

Christian Domínguez es uno de los dueños de la agrupación musical, por lo que Thamara prefirió no opinar sobre si hizo bien al mezclar lo sentimental con lo profesional.

“Christian es una persona a quien considero y estimo mucho. Él es grande y sabrá lo que es mejor para su empresa. Prefiero no opinar del tema, por un respeto a él como amigo y excompañero de trabajo”, añadió la artista.

