Keiko Fujimori espera que el gobierno “garantice la salud” de su padre, Alberto Fujimori

Keiko Fujimori explicó que a su padre se le hizo un cateterismo y se le colocó un stent. “Se encontró que una de las arterias tenía una obstrucción en un 70 %”, dijo. (Foto: Twitter)

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, señaló la noche de este lunes que el reo Alberto Fujimori fue intervenido quirúrgicamente con éxito, luego de padecer un episodio de fibrilación aguda. Además, sostuvo que espera que el gobierno garantice la salud de su padre ante un posible traslado de penal del ex presidente sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado y otros cuatro delitos más.

“Esperamos que este gobierno garantice la vida y salud de mi padre, como a cualquier otro interno. Señalé que hubo una serie de rumores por la posibilidad de cambiar de penal a mi padre. Creo que evaluar esto, en el estado de salud en que se encuentra, sería un atentado contra su vida ”, expresó a su salida de la clínica en El Golf, a donde fue trasladado Alberto Fujimori para ser operado.

Keiko Fujimori explicó que a su padre se le hizo un cateterismo y se le colocó un stent. “Se encontró que una de las arterias tenía una obstrucción en un 70 %”, dijo.

“En estos momentos se encuentra en UCI y será evaluado en las próximas horas y, conforme él se vaya restableciendo, los médicos decidirán su retorno a la clínica Centenario”, añadió y agradeció al personal del INPE por la evacuación de emergencia que hicieron de su padre.

ALBERTO FUJIMORI REQUERÍA PROCEDIMIENTO CARDIACO

Más temprano el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alberto Fujimori requería ser sometido a “un procedimiento invasivo cardiaco” que demandaba cuidados intensivos, para lo cual fue traslado a una clínica local.

En un comunicado, la referida entidad indicó que el exmandatario debió ser evacuado desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo a la Clínica Centenario Peruano Japonesa al certificarse que su salud estaba desmejorada.

En dicho establecimiento médico, especialistas en geriatría y cardiología vieron por conveniente internarlo en la unidad de cuidados intensivos, además de someterlo a pruebas y análisis diversos.

Los médicos comunicaron al INPE que Fujimori requería “la realización de un procedimiento invasivo cardiaco que demanda la disponibilidad de una cama en la unidad de cuidados intensivos”.

Por ello, Alberto Fujimori fue trasladado a la clínica El Golf donde fue operado durante 45 minutos

KEIKO ASEGURA QUE HAY VENGANZA DEL GOBIERNO

El último fin de semana Keiko Fujimori dio una entrevista a la agencia AFP en la que consideró que el anuncio de trasladar de prisión a su padre es una “venganza de gobierno”, que, según la investigada por lavado de activos, simpatiza con Sendero Luminoso

“Cambiarlo de penal busca atentar contra la vida de mi padre. Es una venganza de un gobierno que abiertamente simpatiza y tiene vinculaciones con personas ligadas a Sendero Luminoso (SL) o el Movadef (Movimiento de Amnistía y Defensa, exbrazo político de SL). [El gobierno ha negado esas acusaciones]. Buscan dañar y debilitar su vida. Hay que recordar que mi padre fue quien derrotó a SL cuando fue presidente (1990-2000). También hay un ánimo de chantaje de Perú Libre (partido oficialista). Fuerza Popular es la oposición más importante a este gobierno”, dijo en entrevista a la agencia AFP.

La lideresa de Fuerza Popular manifestó que habló con su padre sobre el hecho.

“He conversado con él y ambos hemos dicho que tenemos que ser muy firmes, primero está el Perú. (Eso significa) Que más allá de estas amenazas del gobierno de especular sobre el cambio de prisión, vamos a mantener una línea firme de oposición”, dijo.

¿CÁRCEL DORADA?

Además, Fujimori Higuchi negó que existan privilegios en esa cárcel.

“Es un penal para expresidentes, no es una ‘cárcel dorada’ como dicen los miembros del gobierno. Es una cárcel especializada, en esa cárcel también estuvo recluido (2017) el expresidente Ollanta Humala y no sabemos si irá ahí el expresidente Alejandro Toledo si es extraditado. (...) No es una (cárcel) unipersonal, es un centro penitenciario que tiene espacio para cuatro personas”, señaló.

(Con información de Agencia Andina y EFE)

SEGUIR LEYENDO