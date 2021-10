Keiko Fujimori considera que un traslado de su padre a otro penal sería una “venganza” de Perú Libre

“Cambiarlo de penal busca atentar contra la vida de mi padre. Es una venganza de un gobierno que abiertamente simpatiza y tiene vinculaciones con personas ligadas a Sendero Luminoso (SL) o el Movadef", sostuvo Keiko Fujimori. | Foto: EFE

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró que un posible traslado de Alberto Fujimori a otro penal “busca atentar contra la vida” de su padre y es una “venganza” de Perú Libre.

La fecha y destino del traslado no han sido precisados, pero la decisión es parte de una política emprendida por el presidente Pedro Castillo para erradicar privilegios en prisión.

Al respecto, Keiko Fujimori, quien enfrenta un proceso judicial por corrupción en el marco del escándalo de Odebrecht, dio una entrevista a la agencia AFP.

KEIKO ASEGURA QUE HAY VENGANZA DEL GOBIERNO

Keiko Fujimori considera que el anuncio de trasladar de prisión a su padre es una “venganza de gobierno”, que, según la investigada por lavado de activos, simpatiza con Sendero Luminoso

“ Cambiarlo de penal busca atentar contra la vida de mi padre. Es una venganza de un gobierno que abiertamente simpatiza y tiene vinculaciones con personas ligadas a Sendero Luminoso (SL) o el Movadef (Movimiento de Amnistía y Defensa, exbrazo político de SL). [El gobierno ha negado esas acusaciones]. Buscan dañar y debilitar su vida. Hay que recordar que mi padre fue quien derrotó a SL cuando fue presidente (1990-2000). También hay un ánimo de chantaje de Perú Libre (partido oficialista). Fuerza Popular es la oposición más importante a este gobierno”, dijo en entrevista a la agencia AFP.

La lideresa de Fuerza Popular dijo que habló con su padre sobre el hecho.

“He conversado con él y ambos hemos dicho que tenemos que ser muy firmes, primero está el Perú. (Eso significa) Que más allá de estas amenazas del gobierno de especular sobre el cambio de prisión, vamos a mantener una línea firme de oposición”, dijo.

¿CÁRCEL DORADA?

Fujimori Higuchi negó que existan privilegios en esa cárcel.

“Es un penal para expresidentes, no es una ‘cárcel dorada’ como dicen los miembros del gobierno. Es una cárcel especializada, en esa cárcel también estuvo recluido (2017) el expresidente Ollanta Humala y no sabemos si irá ahí el expresidente Alejandro Toledo si es extraditado. (...) No es una (cárcel) unipersonal, es un centro penitenciario que tiene espacio para cuatro personas”, señaló.

“En su caso tiene dos ambientes: un dormitorio con cama clínica por recomendación médica y otro donde cocina sus alimentos con una mesa con sillas. El Instituto Nacional Penitenciario ratificó en 2019 que debe estar ahí por su salud frágil y edad. Tiene un médico y tres enfermeras, así lo establece la resolución judicial que confirmó su reclusión. Ha tenido cáncer a la lengua, fibrilación auricular, presión alta, necesita monitoreo especializado. Duerme con oxígeno por baja saturación”, añadió.

Keiko Fujimori indicó que el abogado de su padre ha presentado iniciativas legales pidiendo que se garantice la vida del encarcelado expresidente y espera que por eso no sea cambiado del penal de Barbadillo.

Finalmente, contó que Alberto Fujimori pasa sus días en presión corrigiendo sus memorias y sin recibir visitas

“No recibe visitas, podemos dejar un paquete con medicinas y ropa. Tampoco hay videollamadas a diferencia de otros penales. Sin embargo, hablo constantemente con él por teléfono público (que existe dentro del penal). Pasa el día corrigiendo sus memorias en una computadora que le fue facilitada porque los internos tienen autorización a recibir esa herramienta educativa”, señaló.

LA PRISIÓN DE ALBERTO FUJIMORI

Alberto Fujimori, de 83 años, es el único recluso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. La inminencia del cambio le provocó una crisis respiratoria que obligó a la autoridad penitenciaria a hospitalizarlo de urgencia la noche del viernes en una clínica local donde se recupera, según sus allegados.

Desde 2007 el expresidente cumple en esa cárcel una condena de 25 años como “autor mediato” de dos matanzas en Lima a manos de un escuadrón de aniquilamiento del ejército que causó 25 muertos, en 1991 y 1992.

(Con información de Agencia AFP)

SEGUIR LEYENDO