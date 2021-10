Betssy Chávez: “También tenemos una izquierda bruta y achorada”

Betssy Chávez trató de restarle importancia a los chats de Perú Libre que, según dijo, solo generan ruido y buscan dividir a la izquierda. | Foto: Agencia Andina

La congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, señaló que las discrepancias que se revelaron en los chats de su agrupación política y en los que muchos de sus integrantes exigieron la renuncia del canciller Oscar Maúrtua obedecería a que algunos de sus compañeros de partido son parte de una “izquierda bruta y achorada”.

“ Así como hay una derecha bruta y achorada, tenemos una izquierda bruta y achorada. El ser de izquierda no te hace el mejor ser humano y el ser de derecha, menos. Estamos ahí en una situación equiparada. Lo que sí es cierto es que tienen las izquierdas para poder ofrecers al país los cambios sociales que tanto hemos anhelado”, dijo la congresista en una entrevista a Radio Exitosa.

“Es un tema de sensibilidad. Uno no puede decir nada porque al momento sale el otro y se ofende (...). Yo a veces digo ‘tenemos que respaldar al gobierno de Pedro Castillo y otorgarle gobernabilidad, vamos por una Constituyente, vamos por una renegociación del gas de manera responsable’. Y me dicen ‘¡traidora del partido! porque prefieres al profesor Pedro Castillo, antes que el partido’. Yo creo los 30 millones de peruanos estamos por encima del partido y eso no me hace menos de izquierda”, añadió.

Cabe señalar que el último fin de semana, la web de noticias Epicentro TV publicó chats de un grupo de Whatsapp de Perú Libre en el que se revelan diferencias e incluso críticas a la congresista Betssy Chávez, quien también integra el grupo de la aplicación de mensajería.

En dichos chats, se puede leer cómo los partidarios de Perú Libre, del ala cerronista, en un momento de la conversación, instan a Chávez a dar un paso al costado de la bancada por mostrarse “más moderada” ante la opinión pública.

Sin embargo, Betssy Chávez trató de restarle importancia a los chats que, según dijo, solo generan ruido y buscan dividir a la izquierda.

“Considero que tiene que prevalecer la unidad porque, si no, le haríamos el bajo a la derecha que dijo ‘la izquierda siempre está dividida’. Demostremos que no podemos estar divididos”, mencionó.

Además, señaló que no cree que haya una ruptura entre el presidente de su partido Vladimir Cerrón y presidente de la República, Pedro Castillo. Añadió que le ha pedido al presidente de la República, Pedro Castillo, que mejore sus canales de comunicación y que gobierne para todos los peruanos.

Si bien existen indicios de una guerra interna en la interna del partido de gobierno Perú Libre, recientemente se revelaron unos chats de WhatsApp que muestran que la división es profunda. El portal de investigación periodística Epicentro TV presentó pruebas de las conversaciones del chat de la bancada oficialista, en donde corren las críticas y puyas.

Una de las conversaciones mostradas se produjo cuando Pedro Castillo viajó a México y Estados Unidos y se reunió con Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. El vicecanciller Luis Chávez no dudó en criticar el hecho. Pero en las conversaciones internas se ve cómo se manejó el tema en Perú Libre. Vladimir Cerrón compartió un borrador de comunicado la bancada exigiendo la renuncia del canciller Oscar Maúrtua y del vicecanciller Chávez por sus reacciones tras la reunión de Castillo con Maduro.

El que contesta rápidamente es Guido Bellido: “Tienen que ir dos cosas, la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Murtua (sic) debe renunciar en el día”. Otros congresistas también comentan el borrador que más tarde se hizo público. Aunque cabe indicar que no todos los parlamentarios de la bancada estuvieron de acuerdo. Como señala Epicentro TV, esta es una muestra “que el premier azuza a su bancada para que pida la renuncia de uno de sus ministros”.

