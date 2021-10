Precio del dólar cierra por encima de S/ 4.13 pese a ratificación de Julio Velarde en el BCR

El denominado "dólar blue" (mercado informal minorista) avanzó este miércoles 3,50 pesos y cerró a 187 pesos para la venta. Fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

El tipo de cambio del dólar volvió a cerrar al alza este lunes 4 de setiembre del 2021, tras una jornada donde el Banco Central de Reserva (BCR) tuvo que intervenir para evitar una mayor volatilidad. El precio del dólar se ubicó en S/ 4.132. Es decir, 0.02% por encima del cierre del viernes.

El BCR salió a vender al mercado spot US$ 168 millones, a un precio promedio de S/ 4.1316. De esta manera, la entidad lleva vendidos en octubre US$ 229 millones y en lo que va del año acumula US$ 9,475 millones.

También se colocaron Swap Cambiario Venta por S/ 200 millones a 6 meses, a una tasa promedio de 0,52%, y más temprano se colocaron Repos para proveer dólares al plazo de 2 semanas por US$ 200 millones a la tasa promedio de 0,30%, según informó el BCR.

Aunque el fin de semana se conoció la noticia de la permanencia de Julio Velarde al frente del BCR, no ha tenido un efecto notorio en la moneda estadounidense. Sin embargo, lo que sí parece persistir en las previsiones de los inversionistas es el escenario político incierto.

Como se sabe, la semana pasada generó ruido político el anuncio del premier Guido Bellido de nacionalizar el gas de Camisea en caso no se llegue a un acuerdo de renegociación de los contratos de concesión.

A esto se le suma la interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en el Congreso de la República. Con la fuerte posibilidad que esta semana sea censurado.

¿ES POSIBLE QUE EL DÓLAR SIGUE SUBIENDO?

La semana pasada, el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, hizo un análisis en Canal N de los factores que influyen en la cotización del dólar y las estimaciones de un precio aún mayor para los próximos días. “Esperamos que el dólar termine el año en S/ 4.30 y para el final del siguiente año (2022) llegue a S/ 4.50″.

Respecto a las razones que motivan la subida del dólar, indicó que son varias. Y una es la que estamos viviendo hoy día, “que es una gran incertidumbre”, indicó el economista refiriéndose al presente político en el Perú. Añadió que una segunda razón es que eventualmente la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) va a empezar a retirar sus estímulos, y eso hará que las tasas de interés suban, lo que hará más atractivo llevar los dólares hacia Estados Unidos.

Y una última razón es lo que está pasando en China, nuestro principal socio comercial. Comentó que se está viendo una pequeña crisis de un constructor llamado Evergrande, que no ha podido pagar sus deudas. Eso está haciendo que los metales, sobre todo el hierro que es el que más ha caído, se vean afectados por las perspectivas que tenía la economía china en adelante.

Explica que durante la recesión que produjo la pandemia, China al igual que otros países, relajaron la política monetaria, estimulando el crédito, y permitieron que muchas empresas se endeuden en el mercado chino para financiar sobre todo proyectos inmobiliarios. Pero a finales del año pasado, China pensó que ya había logrado que la economía se recuperase, y empezó a quitar esos estímulos y eso hizo que el sector inmobiliario empiece a caer, acota Thorne.

