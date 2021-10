James Bond: 5 datos que debes saber sobre el agente 007

James Bond 007, Sin tiempo para morir (foto: Espinof)

James Bond, durante los últimos 15 años sirve de gran ayuda para volver a ver su legado de servicio secreto. Además de contar con la licencia de asesino creada por Ian Fleming e inmortalizada por Sean Connery y que abarca más de medio siglo con aproximadamente 12 rostros distintos.

Con la última inclusión de Daniel Craig como protagonista de su quinta aventura y con Cary Joji Fukunaga al timón de una producción que tiene sus pros y sus contras, y con incorporaciones al elenco como las de Phoebe Waller Bridge y Ana de Armas, ‘Sin tiempo para muerte’ debería ser un gran éxito de un año muy doloroso para el cine.

Obviamente cada persona tendrá su Bond favorito, su título favorito y su película más odiada, así que no perdamos más tiempo y comencemos a explicar las 5 claves de la serie para que, de querer verla, puedas entender la saga de la mejor manera posible.

1. El superhéroe de la saga

Al principio, James Bond era el superhéroe de la saga, con más de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. El espía nació hace seis décadas gracias al periodista británico Ian Fleming, quien aportó al personaje su experiencia como espía al servicio de la Reina durante la Segunda Guerra Mundial.

El primer libro del 007, ‘Casino Royale’, se publicó en 1953. Le siguieron otros 13: ‘Goldfinger’, ‘Dr. No’, ‘Desde Rusia con amor’ y una serie de historias. Fleming murió a la edad de 56 años en 1964, solo dos años después de su primera adaptación a la pantalla grande, ‘El Satánico Dr. No.’

2. Seis diferentes ‘Bond’

Sean Connery, quien murió el año pasado, fue el primer Bond, en “The Satanic Dr. No”, y apareció en las primeras seis películas. Connery todavía deja a muchos fanáticos con la excelencia de James Bond: frío, seductor y misógino, dotado de un encanto irresistible.

Al escocés le siguieron otros cinco actores: el australiano George Lazenby (el único no nacido en las Islas Británicas), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

3. ¿Qué significa MI6, 007, Q, M?

El agente de la Reina, James Bond, trabaja para el MI6, la agencia de inteligencia extranjera de Gran Bretaña.

El primer “0″ de “007″ significa que puede matar, el segundo es que lo hizo y el número 7 es su código en el servicio.

M. es el jefe de Bond. La actriz Judi Dench marcó la historia de la película feminizando el papel desde 1995 (’Goldeneye’) hasta 2012.

Q. es el socio de Bond que le proporciona los últimos dispositivos sin mencionar a ‘Gadgets’.

4. ¿Qué son los ‘Gadgets’?

Sin sus enemigos, Bond no sería nada: desde el comerciante de diamantes Goldfinger hasta el sindicato criminal SPECTRE dirigido por el infame Blofeld.

Y para contrarrestarlos, 007 tiene un arsenal de armas tan aterradoras como extravagantes: cigarros explosivos en ‘Solo se vive dos veces’, autos giratorios con lanzaclavos, esquís que disparan e incluso un reloj láser.

El famoso dicho “Bond, James Bond”

El éxito de la saga también se encuentra en sus citas de éxito. Algunos de los más conocidos incluyen “Bond, James Bond” y la preferencia del espía por los martinis de vodka, “mezclado, no lo agites”.

También hay todo tipo de humor “aplastante”, una mezcla de juegos de palabras y machismo, que se puede tomar literalmente o no, según el momento. Como cuando 007 le dijo a “Chica Bond” en “El hombre de la pistola de oro”, interpretada por Maud Adams, “¿Señorita Anders? No me di cuenta que era usted vestida”.

