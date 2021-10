Copa Perú 2021: Equipos, formato y fixture del torneo que dará al próximo inquilino de la Liga 1

Deportivo Garcilaso de Cusco y ADT de Tarma son dos de los equipos más representativos de esta competición. (Foto: Difusión)

La Copa Perú 2021 ha dado luz verde a su inicio luego de haber parado por más de un año y medio por motivo de la pandemia del Covid-19. Son 35 los equipos que participarán y agotarán al máximo sus opciones para ascender a la Primera División, conocida como la Liga 1.

Fecha de inicio de partidos

Este domingo 03 de octubre empezó a rodar el balón en las 14 canchas de los equipos que afrontarán la ida de la Fase 1. Será una fecha histórica en la historia de la Copa Perú, pues el 2020 se tuvo que suspender por la razón antes mencionada que, ha venido azotando al mundo entero. Los partidos de vuelta se llevarán a cabo este miércoles 06.

Equipos participantes

Son 35 clubes los que confirmaron su presencia en este torneo considerado como uno de los más largos y exóticos del planeta.

Huánuco:

Miguel Grau UDH

Deportivo Verdecocha

La Libertad:

Real Sociedad de Chugay

Racing de Huamachuco

Callao:

Atlético Chalaco

Estrella Azul

Cajamarca:

Deportivo Las Palmas

Deportivo Coremarca

Ucayali:

Colegio Comercio N°64

Estudiantes de Economía

Apurímac:

Miguel Grau

Andahuaylas FC

Puno:

Credicoop San Román

Alfonso Ugarte

Huancavelica:

Universidad Nacional de Huancavelica – UNH

Unión Deportivo Ascensión – UDN

Ica:

Octavio Espinosa

Unión San Martín

Lambayeque:

Los Caimanes

Estudiantes de Túcume

Lima:

Deportivo Independiente de Miraflores – DIM

Deportivo Maristas de Huacho

Los Ángeles Negros de Yangas

Defensor Laure Sur de Chancay

Arequipa:

Nacional FBC

Futuro Majes

Piura:

Juventud Cautivo de Huancabamba

UD Parachique

Junín:

Asociación Deportiva Tarma - ADT

Madre de Dios:

Athletico Maldonado

Tumbes:

Renovación Pacífico

Loreto:

Nihue Rao

Áncash:

Unión Juventud

Cusco:

Deportivo Garcilaso

Moquegua:

Credicoop San Cristóbal

Horarios y fechas de los partidos - Formato

- Este torneo está compuesto por cinco fases, las cuales se llevarán a cabo desde hoy domingo hasta el domingo 21 de noviembre del presente año.

- Los partidos de ida de la Fase 1 iniciaron este domingo 03, mientras que la vuelta se hará este miércoles 06.

- La Fase 2 se hará a un partido el domingo 10 de octubre, en tanto que la Fase 3 será el jueves 14 de octubre.

- Sin embargo, no todos los equipos participan desde la Fase 1 y se saltan a la Fase 2, e incluso la Fase 3. Esto debido a que no todos tienen rival en sus respectivos departamentos, lo cual podría verse como una ventaja. Aunque en realidad llegarán con menos rodaje con respecto a sus rivales que empezaron en la primera fase. Este es el caso de Deportivo Garcilaso y Credicoop San Cristóbal, quienes no tienen partidos que disputar en las dos primeras etapas y se ubican en la Fase 3. En tanto, los que ya se encuentran ubicados en la Fase 2 son ADT de Tarma, Renovación Pacífico, Ñihue Rao, Unión Juventud y Athletico Maldonado.

- Para la Fase 4, habrá 7 jornadas que se desarrollarán desde el miércoles 20 de octubre al miércoles 10 de noviembre. En esta etapa, todos los encuentros serán en Lima.

- Finalmente, para la Fase 5 que es la gran final, se llevará a cabo el domingo 21 de noviembre, probablemente en el Estadio Nacional como en anteriores ediciones.

Canales que transmitirán los partidos

Por ahora no hay un canal en específico que esté transmitiendo los partidos. Al respecto, el presidente de la Sub-Comisión de Fútbol Aficionado, Roberto Ramos, en una entrevista al medio ‘El Paisano’, comentó que hay una compañía televisiva que está postulando para obtener los derechos televisivos, aunque esto se daría recién para la etapa de cuartos de final. Hasta este momento, son los propios medios de cada departamento los que transmitirán los partidos por medio de sus redes sociales.

En tanto, la Federación Peruana de Fútbol, a través de su aplicativo FPF Play, ha dado la opción de transmitir algunos partidos que los dará a conocer por su propio canal.

