Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, intentó quitarse la vida por segunda vez: “Está deprimida”

La hija de Melcochita está viviendo en Cañete, mientras que su padre en EE.UU. (Foto: Instagram)

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se encuentra muy preocupado por el reciente intento de suicidio de su hija Yessenia Villanueva en Cañete, donde trabaja como mototaxista.

Aunque Melcochita lamentó el hecho, el cómico aseguró no tener nada que ver con la situación, ya que no ha sido “malo con ella ni con nadie”. Además, porque se encuentra en Estados Unidos haciendo presentaciones artísticas.

”Hace poco le compré una mototaxi para que trabaje, recién hablamos y le dije qué necesitaba. Le mandé dinero a su hijo, que más quiere”, expresó para El Popular.

Según el músico peruano, al comunicarse con Yessenia Villanueva a través de una llamada telefónica, esta le manifestó que el intento de suicidio se debe a una fuerte depresión que padece .

“Qué problema tendrá. Yo la apoyo a pesar que ya tiene 48 años. Sé que tiene su pareja, espero busque ayuda profesional, lo que ha hecho no es cosa de juego, que también piense en mí, su hijo y su nieto”, indicó.

Por otro lado, Melcochita, quien asegura que le ha depositado dinero a su hija para que se atienda, lamentó que Yessenia culpe a su hermana Susan de su situación.

“Ella piensa que Susan me vive, se agarra mi plata, cuando es todo lo contrario, ella es mi ángel, me cuida, me da trabajo. No es como piensa”, aseveró.

“Son celos tontos, Susan está tranquila, las dos se han dicho sus verdades y espero que puedan conciliar en algún momento”, añadió Melcochita.

Cabe resaltar que Yessenia Villanueva ha señalado que su hermana Susan suele burlarse de su situación económica.

“Ella me insulta, siempre trata de minimizarme, me dice que vivo en la basura. Mi papá sabe todo y no hace nada, más bien la apoya en todo”, refirió.

MELCOCHITA LIDIA CON SUS PROPIOS PROBLEMAS

Melcochita se encuentra lejos del Perú debido a la crisis en el campo artístico por la pandemia de coronavirus. Por el momento, está en Estados Unidos junto a su hija Susan.

“En Perú me iba regular, pero tengo una fuerte carga, apoyo económicamente como a 20 de mi familia. Tengo una hermana que está mal y pago para que la atiendan, mi hermano Mario está grave y no lo dejo”, indicó para El Popular.

“También a una de mis nietas que se le murió su esposo, a otras nietas y, por supuesto, a mi hija Yessenia. Nadie sabe lo de nadie”, añadió.

Es importante resaltar que Melcochita tiene once hijos en total. Su último hijo lo tuvo a la edad de 78 años con su esposa Monserrat Seminario, con quien lleva casado más de 15 años.

¿QUÉ LE PASÓ A YESSENIA VILLANUEVA?

En el 2014, Yessenia Villanueva intentó suicidarse por sus problemas con la depresión . Incluso, dejó una carta de despedida en su cuenta de Facebook para decir adiós.

“Queridos amigos hoy decidí acabar con mi vida, tan solo espero que me recuerden como la chica que quiso salir adelante, pido perdón a Dios por ser cobarde, a mis hijos, a mi madre”, escribió en la mencionada red social.

La hija de Pablo Villanueva tomó veneno para ratas para atentar contra su propia vida, pero gracias a la rapidez de sus amigos fue llevada al hospital María Auxiliadora para ser salvada.

Pero ese no fue el único episodio triste de su vida, ya que Yessenia Villanueva perdió a su hijo en enero de 2021. Jhordan Aguilera falleció en un accidente en moto en la antigua Panamericana Sur, en Lurín . El joven de 22 dejó una niña de seis meses.

