Diana Sánchez le aclara a Gabriela Herrera: “Seguridad y confianza es muy distinto a ser arrogante”

Diana Sánchez habla de actitud de Gabriela Herrera. (Foto: América TV)

Diana Sánchez sorprendió al habla de Gabriela Herrera, quien se ha mostrado bastante segura durante su estadía en Reinas del Show. Ante ello, la exintegrante de Combate señaló que su compañera confunde la seguridad con la arrogancia.

Como se recuerda, Sánchez se encuentra en sentencia, junto a Vania Bludau y Milena Zárate. “Estaba revisando las puntuaciones y me doy cuenta de que los cinco primeros puestos hemos estado con los mismos puntajes, pero los versus y los puntos extras hicieron la diferencia”, señaló Diana, quien destacó que ella merece quedarse en carrera porque aún tiene mucho que demostrar.

“Me siento tranquila, estar en sentencia es parte de la competencia, lo asumo con todas las ganas del mundo y este sábado voy a demostrar que en la competencia soy una de las que tiene más pasión, entrega, esfuerzo y respeto por la pista de baile . Estoy contenta de poder compartir el escenario no solamente con ellas, sino con todas, todas bailan maravilloso”, acotó la joven.

Diana Sánchez resaltó que respeta mucho la pista de baile y que no importa en qué situación se encuentre, pues nunca pierde “los pies del piso”. “Van a buscar a una reina del show y una de nosotras va representar al programa con nuestras historias, personalidades y comportamientos”, remarcó sobre .

Consultada sobre el comportamiento de Gabriela Herrera, quien siempre se muestra segura, Diana resaltó que no se debe confundir seguridad con “arrogancia”.

“Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia, tener seguridad y confianza es muy distinto a ser arrogante, y creo que eso se confunde con la personalidad que ella tiene. Nadie la minimiza por su edad, todo lo contrario, tiene mucho más que ganar por ser una persona joven. Pero, ahora, me quiero enfocar solo en mí”, señaló.

TRIPLE SENTENCIA

La cuarta gala de Reinas del Show estuvo llena de sorpresas, entre ellas una pedida de mano y una triple sentencia. Lady Guillén fue eliminada del programa, sin embargo, se despidió con una gran alegría, la sorpresa del padre de su hija, quien le pidió matrimonio una vez más.

No todo fue alegría en el programa, pues también se anunció una triple sentencia: Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez, las dos primera se enfrentarán a un dueño este sábado.

Los mejores pasos los logró Isabel Acevedo, destronando a Gabriela Herrera, quien había sido la ganadora en la anterior gala.

Gabriela Herrera es una de las competidoras más fuertes en Reinas del Show. (Foto: América TV)

MILENA ZÁRATE DICE QUE VANIA BLUDAU DEBE IRSE

Fiel a su estilo, Milena Zárate señaló que Vania Bludau es quien debería irse del programa. Las dos se batirán a duelo en la quinta gala. “Creo que Vania debería irse de la competencia, desde que ingresó al programa no se le ha visto, baila todo igualito, está super lenta, no se le ve el amor, el cariño, el esfuerzo, la veo dejada”, señaló la colombiana.

“Este sábado yo me quedo en Reinas del show. La gente también ve el esfuerzo, la dedicación, yo siempre estoy enfocada, doy mi doscientos por ciento en cada presentación, y la gente valora eso, mi crecimiento ha sido ascendente en cada gala”, acotó.

Zárate también se refirió a Melissa Paredes, quien anunció que salió positivo en su prueba de descarte de COVID-19.

“Yo me cuido al doscientos por ciento, trato de no tener contacto con mis compañeras para cuidarme y para cuidarlas. Tengo mis dos vacunas, pero me cuido mucho”, señaló.

Vania Bludau entró en sentencia junto a Diana Sánchez y Milena Zárate. (Foto: GV Producciones)

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER REINAS DEL SHOW 2?

Reinas del Show 2 se transmite a través de América TV cada sábado a las 9 de la noche.

Satélite:

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

¿CÓMO VEO REINAS DEL SHOW 2 POR AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Reina del Show a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene corto alguno desde tu tablet o tu celular.

¿QUIÉNES SON LAS PARTICIPANTES DE REINAS DEL SHOW 2?

Las integrantes de Reinas del Show son Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Milena Zárate, Melissa Paredes, Diana Sánchez, Yolanda Medina, Isabel Acevedo y Vania Bludau.