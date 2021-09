Hugo Coya califica de preocupantes las declaraciones del ministro Silva: “muestra un desconocimiento de su sector”

Hugo Coya calificó de preocupantes las declaraciones del ministro Juan Silva. Foto: Composición

Hugo Coya, periodista y expresidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión (IRTV) y TV Perú, se pronunció sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, en una entrevista con RPP.

En el enlace telefónico desde Madrid, España, Coya expresó su rotundo rechazo a cualquier cambio a la línea editorial independiente del canal “que pertenece a todos los peruanos”, haciendo referencia a TV Perú. Además, aprovechó la entrevista para aclarar que el IRTV es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. La labor del MTC recaería en las licencias de funcionamiento, como a cualquier otro medio de comunicación audiovisual.

“ Realmente preocupante lo del ministro, pero, además, muestra un desconocimiento de lo que realmente es su sector , porque que así también como hay un proyecto que está en el sector cultura para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le otorgue los recursos y las licencias para llegar al 8% del territorio nacional al cual no llega en este momento TV Perú”, dijo.

Coya mencionó que cuando empezó su gestión en dicho organismo, en 2016, TV Perú se encontraba en el 86% del territorio nacional. En 2019, año en el que lo retiraron de forma arbitraria, dijo que expandió el canal al 92%.

“Elaboramos con los directivos de esa época, del IRTV, un proyecto de ley que está en este momento en el ámbito del Ministerio de Cultura, para pasar al consejo de ministros y del Consejo de Ministros enviarlo al Congreso para su probación. [Este] declararía a IRTV como un organismo autónomo, independiente de cualquier gobierno de turno”, agregó.

El proyecto de ley también plantearía que todos los empleados sean elegidos por concurso público.

LO QUE DIJO EL MINISTRO

El día de ayer, lunes 27 de septiembre, durante la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en el Cusco, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, dio declaraciones altamente criticadas sobre el Instituto de Radio y Televisión (IRTV) y TV Perú. Dijo que TV Perú los “golpea como si fuera un canal extraño” y anunció “cambios” en ese medio.

“Ahora, Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los sectores más alejados de nuestra patria”, exclamó.

También criticó la “poca” llegada de TV Perú a todos los rincones del país.

“El Perú tiene la gran fortaleza en lo que es radio y televisión porque cada municipio tiene un acceso reservado, pero no lo usa. Hay algunas municipalidades que lo intentaron hacer (...) Voy a reunirme con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y los que no tienen se buscará darles facilidades para que compren equipos de radio y televisión para que se masifique (...) municipios tenemos en todas partes (....) Para poder aperturar el Canal 7 debe llegar a todas las regiones y no llega”, exclamó.

ACLARACIÓN POR TWITTER

Horas más tarde, Silva dijo en cu cuenta de Twitter que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Se enmarcaban en un tema de educación y conectividad, y nuestro compromiso por llevar los contenidos educativos a toda la población”, escribió.

“Ratifico mi respeto a la libertad de expresión, y de ninguna manera he pretendido amenazar ni dejar entrever que se darán cambios de personal periodístico de TV Perú, que es el canal de todos los peruanos”, expresó en el hilo.

RESPUESTA DE COYA POR TWITTER

Coya respondió a los tweets del ministro Silva el día de ayer, lunes 27 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter.

“Mi rechazo absoluto a este nuevo intento por tratar de influir en el contenido editorial de TV Perú. En mi gestión, se elaboró un proyecto que otorgaría absoluta autonomía al IRTP y que sus principales directivos sean designados por concurso público. Es hora de discutirlo”, escribió.

También resaltó que TV Perú actualmente llega al 92% del territorio nacional. “En su despacho, hay un proyecto que está pendiente de aprobación por parte del MTC para que se dote al IRTP de los recursos necesarios y las licencias a fin de alcanzar el 100 por ciento del país”, agregó.

