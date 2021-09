Dayanita se reencontró con la supuesta madre de su hijo después de 6 años sin verse

La actriz cómica se hizo prueba de ADN para saber si es padre de un niño de 10 años. (FOTO: Instagram/@dayanita_show).

El pasado lunes 20 de septiembre, la artista cómica del programa ‘JB en ATV, Dayanita, visitó el set de Andrea para hablar sobre los tormentos de su pasado y descubrir si es el padre de un niño de 10 años que se encuentra viviendo en Pucallpa con su madre Pamela López.

En la última edición del programa de Andrea Llosa, la conductora mostró como su equipo de producción junto a Dayanita viajaron hasta Pucallpa para que la comediante convenza a Pamela de que el menor se realice la prueba de ADN.

Según Andrea, fue Dayanita quien quiso viajar para reencontrarse con Pamela y darle fin a las dudas que la han atormentado por varios años. “Quiero encontrarme con Pamela cara a cara y convencerla de que el niño de 10 años se someta a un examen de ADN”, expresó Andrea que estas fueron las palabras de la actriz.

Tras 6 años sin verse, se reencontraron en el caserío a cinco horas de Aguaytia en Ucayali. En las imágenes se puede apreciar a la integrante de JB y a la madre del pequeño reunidos en una mesa. Cabe resaltar que Gómez en su momento afirmó varias veces que Dayanita no era el padre biológico del niño.

“Yo nunca lo dejé de ver hasta cuando tenía 3 o 4 años. Yo lo que siempre quiero es que salgamos de esta duda que a mÍ nunca me ha dejado de pensar en él. Yo digo que es mi hijo”, son las primeras palabras que se escuchan en el vídeo por parte de Dayanita.

“Si tú siempre has querido decir que no es, es decisión tuya. No te puedo obligar a algo que tú no quieras, pero tú siempre decías que era mi hijo”, continuo diciendo la comediante.

Luego de una larga conversación, Pamela es convencida por Dayanita y aceptó viajar a Lima con su menor hijo para realizarse la prueba de ADN. Finalmente, el lunes 27 de septiembre acudieron por la tarde al laboratorio y se revelarán los resultados el próximo miércoles en el programa, según lo anunciado por la conductora.

DAYANITA SE CONFIESA EN ANDREA

No es un secreto que la vida de Dayanita ha pasado por varios episodios traumáticos. Y es que la comediante ha podido hablar en varias ocasiones de su tormentoso pasado debido a los maltratos que sufría por parte de su padre.

En el programa de ATV, Andrea, recordó duros momentos como cuando era golpeada por su papá porque este no aceptaba su orientación sexual y cuando era obligado a estar con mujeres para que olvide su gusto por los hombres.

“Siempre recibía golpes, casi todos los días. Para mí no había un día que no dejara en llorar, hasta en el colegio, en el jardín. Mi papá quería que yo fuera un hombre”, contó mientras lloraba.

“Me convertí en una chica trans porque he tratado de darle la contra a mi papá, él nunca me quiso”, agregó a su relato.

Asimismo, contó que un día antes del fallecimiento de su padre, no pudo despedirse ni perdonarlo pese a que éste le pidiera perdón por todas las cosas que le hizo.

La actriz fue sorprendida en el set de televisión por sus tías, quienes llegaron de Pucallpa para pedirle disculpas a la figura de ATV y limar asperezas. Entre lágrimas, culminaron en encuentro luego de haber visto un video donde su familia visitaba la tumba de su fallecido padre.

