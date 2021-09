Dayanita vive drama por su hijo: Mujer asegura que no es el padre y que todo es mentira

Pamela Gómez negó algún tipo de relación con Dayanita y asegura que no es el padre de su hijo. (Foto: Captura ATV)

Dayanita, el artista cómico transexual del programa ‘JB en ATV’, se presentó en el set de Andrea para descubrir de una vez por todas si realmente es el padre de un niño de 10 años, quien se encuentra viviendo en la selva peruana al lado de su madre Pamela.

Durante la emisión del programa de Andrea Llosa, el comediante reveló que mantuvo relaciones sexuales con Pamela Gómez, madre de su hijo, por presión de padre, puesto que era obligado a estar con mujeres para que ‘olvide’ su gusto por los hombres .

Además, Dayanita explicó que solo ha visto a su hijo unas cuantas veces, ya que la familia de Gómez no permite que se vean por temor a que se lo arrebate. “Yo lo he visto cuatro o cinco veces. Le vi cuando era bebé y luego cuando tenía uno o dos años, de ahí no supe más. La última vez que lo vi tenía dos”.

FAMILIA DE PAMELA NIEGA PATERNIDAD DE DAYANITA

No obstante, la familia de Pamela Gómez aseguró al equipo de investigación de Andrea Llosa que Dayanita no es realmente el padre del pequeño.

“Yo conozco al papá de mi nieto. Mi hija no estaba con él (Dayanita). Tenía otro enamorado. Mi propia hija me ha dicho que no es su padre” , señaló Angélica Andoa, madre de Gómez.

Incluso, la misma Pamela Gómez negó la paternidad de Dayanita, a quien conoció en su momento con el nombre de Max, y señaló que nunca tuvo algún tipo de relación amorosa cuando eran jóvenes.

“Yo lo conozco cuando tenía 12 o 13 años (...) Yo recuerdo que mi hijito no es de él. Es del señor con quién yo vivía y mi mamá lo conoce. Al mirar a Max y al mirarlo a mi hijo, no tiene nada de él”, expresó Pamela.

“Nunca tuve una relación, sí tuvimos una relación pero de amigos. Todo lo que él habla, es mentira. Todo lo que él dice, ¿para qué? Para que él gane un sencillo. Todo es totalmente mentira” , agregó convencida.

PRUEBA DE ADN EN ESPERA

Pese a que Dayanita se presentó en el set de Andrea para someterse al examen de ADN, la madre de su hijo no estuvo de acuerdo. Por ese motivo, el cómico esperará a que el menor cumpla la mayoría de edad para que decida si quiere o no una prueba de paternidad.

“Yo prefiero que el niño crezca, que tenga 18 años y que él mismo decida”, le explicó Dayanita a Andrea Llosa.

