Reinas del Show: Vania Bludau olvida coreografía y rompe en llanto

Vania Bludau no pudo evitar romper en llanto al terminar su presentación en Reinas del Show. (Foto: Captura de América TV)

Busca la perfección. Vania Bludau es una de las favoritas para convertirse en la nueva campeona de las Reinas del Show, por ello, no pudo evitar romper en llanto luego olvidar parte de su coreografía en la pista de baile.

Durante la competencia, la modelo tuvo una destacada actuación cuando le tocó bailar al ritmo de merengue; sin embargo, su presentación se vio opacada tras cambiar de género musical, pues no le fue nada bien con el disco.

Fue así que al terminar de bailar y antes que el jurado la empiece a calificar, Gisela Valcárcel notó que Vania Bludau se encontraba bastante fastidiada consigo misma por no recordar la coreografía que ensayó durante toda la semana.

“Siento vergüenza por lo que acaba de pasar. Es tanta información que simplemente se me fueron muchas cosas. No sé qué más decir. Siento mucha frustración. Disculpa al público y al jurado ”, dijo la actual pareja de Mario Irivarren.

Lejos de recibir criticas por parte del jurado, la modelo fue elogiada por Adolfo Aguilar, quien destacó su primera presentación y aseguró que no se notó que había olvidado parte de la coreografía.

“Te voy a decir Vania que en esta cuarta gala has vuelto. No importa lo que haya pasado en esa pista, no se notó, estuvo espectacular. Te felicito ”, comentó el director de teatro luego de ver quebrarse a Vania.

Por su parte, Santi Lesmes destacó la primera presentación de la exchica reality, pero le dio la razón al mencionar que no tuvo una destacada actuación en la segunda parte de su reto.

Asimismo, Gisela Valcárcel salió en defensa de Vania Bludau y todas las competidores del programa, asegurando que en pocos días han tenido que aprender varias coreografías, por lo que es muy fácil que se olviden.

“Ya desde la gala pasada, el jurado había notado que Vania estaba absolutamente con las pilas puestas, pero se hace un mix y hay ocho ritmos que se han tenido que aprender, esto que se presenta hoy, es muy difícil para nuestras competidoras ”, precisó la popular ‘Señito‘.