Reinas del Show: Melissa Paredes se queda en competencia y Lady Guillén es eliminada de la gala

Melissa Paredes se impone ante Lady Guillén. (Foto: América TV)

Después de enfrentarse en la pista de baile, Melissa Paredes se queda en competencia, mientras que Lady Guillén es la primera eliminada de la segunda temporada de Reinas del Show, programa de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la conductora de América Hoy tuvo como refuerzos a Cielo Torres y a Sebastián Monteghirfo, mientras que la rubia fue respaldada por Edson Dávila, más conocido como Giselo.

Melissa Paredes no dudó en mostrarse sorprendida e indicó que él siempre que respalda a alguien en una sentencia, termina perdiendo. Estas palabras al parecer cobraron sentido cuando Gisela Valcárcel diera el nombre de la eliminada. Se trataba de Lady Guillén, la primera eliminada del reality de Gisela Valcárcel

Durante la gala, Lady Guillén recibió muchas sorpresas, entre ellas la visita de su pequeña hija y una carta de su esposo. Sin embargo, el momento más romántico fue cuando su pareja sacó un anillo de su saco y le pidió una vez que se case con ella. Tras decir esto, le pidió bailar su canción.

Previo a ello, la abogada contó lo mucho que sufrió en el pasado, donde tuvo que trabajar desde muy pequeña para ayudar a su abuela. La joven señaló que sus padres no la criaron, sino su ‘mamita’.

LADY GUILLÉN ACLARA QUE NO ES DÉBIL

Luego que sus compañeras la hayan señalado como la más débil de Reinas del Show, Lady Guillen señaló que esta es una palabra que detesta.

“La palabra debilidad es una palabra que detesto en mi vida. Creo que cuando uno predica algo, como empoderamiento, la palabra debilidad no debe de existir. Al contrario, debemos pensar en la fuerza e ir hacia adelante. No podemos tomar la palabra debilidad como si fuera normal, calificar a una persona y decirle ‘que débil eres’, en vez de ayudarla, apoyarla y fomentar que continúe adelante. Quiero pensar que no hubo una mala intención y estoy segura que nunca más lo voy a volver a escuchar”, indicó la hoy abogada.

“Voy a demostrar que sí puedo, que acá no hay debilidad, que acá no hay quién es menos que la otra, no, acá todas podemos y de eso se trata”, remarcó.

Finalmente señaló que lo ocurrido el último sábado, donde se enfrentó a sus compañeras pro llamarla débil, fue “un llamado a la reflexión”.

“Sé que ellas han escuchado mi mensaje. Hay muchos significados de la sinceridad y hay formas de expresarla. Igual, para mí ese momento ya pasó, yo me hablo con ellas, no es que sean mis amigas, somos compañeras de trabajo, todo bien”, concluyó.

¿QUIÉNES SON LAS PARTICIPANTES QUE QUEDAN EN REINAS DEL SHOW 2?

Las integrantes de Reinas del Show son Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Milena Zárate, Emilia Drago, Melissa Paredes, Diana Sánchez, Yolanda Medina, Isabel Acevedo y Vania Bludau.

