Aníbal Torres tras amenaza de Bellido de nacionalizar gas de Camisa: “El Gabinete no lo ha acordado”

Aníbal Torres se pronunció tras el polémico mensaje de Guido Bellido, donde anunció una posible nacionalización del gas de Camisea. (Foto: Andina)

Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que el Gabinete Ministerial no ha llegado a ningún acuerdo para nacionalizar empresas extranjeras que trabajen en el Perú, esto tras lo anunciado por el primer ministro Guido Bellido, quien en horas de la mañana envió una advertencia a los que explotan el gas de Camisea.

En una entrevista con El Comercio, Torres sostuvo que los ministros no han llegado a un acuerdo sobre este tema, pero si han coincidido en que el Estado debe de renegociar algunos contratos con los privados.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público” , indicó.

Asimismo, el ministro en materia de Justicia precisó que Bellido ha tenido expresiones a título personal, por lo que habría que consultarle directamente a él qué intentó decir con su publicación.

“Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”, refirió Aníbal Torres sobre el mensaje que envió el Primer Ministro.

De otro lado, Aníbal Torres dejó en claro que la renegociación de un contrato se da entre las partes involucradas y las decisiones se tienen que tomar de forma consensuada.

“Hay un contrato y hay dos partes, hay que buscar que las dos partes se pongan de acuerdo. Que el contrato beneficie a ambas partes, no solo a una”, apuntó.

POSTURA DE GUIDO BELLIDO CONTRADICE MENSAJE DE CASTILLO ANTE LA OEA

Diversos especialistas han opinado que la postura de Guido Bellido contradice a lo manifestado por el presidente Pedro Castillo la semana pasada ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde aseveró que su Gobierno no era comunista y que no tenía planeado expropiar a nadie.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, dijo.

ANÍBAL TORRES ASEGURA QUE MINISTROS TIENEN QUE ESTAR ALINEADOS AL PRESIDENTE

Para Aníbal Torres, el único mensaje que debe de ser tomado encuentra es de Pedro Castillo, por lo que su mensaje ante la OEA es el que debe de ser tomado en cuenta tras lo dicho de Bellido.

“Todos los peruanos necesitamos la inversión extranjera. Es absolutamente necesaria la iniciativa privada en el Perú, porque sin iniciativa privada no hay progreso. Si hay iniciativa privada hay trabajo, mano de obra e ingresos”, sentenció.

ANÍBAL TORRES AFIRMA QUE PEDRO CASTILLO ES EL GOBERNANTE, MIENTRAS QUE CERRÓN SOLO OPINA

Aníbal Torres aseguró que Pedro Castillo mantiene su independencia frente al partido político Perú Libre tras salir elegido como mandatario del Perú. Asimismo, afirmó que Vladimir Cerrón no tiene injerencia sobre el Gobierno y que solo se dedica a opinar en redes sociales.

“(Pedro Castillo) Que tiene que mantener su independencia y el señor (Vladimir Cerrón) puede opinar como cualquier peruano y tiene derecho a hacerlo, pero que quien gobierna es Castillo”, recalcó el titular de Justicia.