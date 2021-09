MEF: Julio Velarde seguirá al frente del Banco Central de Reserva

Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva, se quedaría por un tiempo más a cargo de la entidad.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, refirió hoy que el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, continuará al frente del ente emisor, y que solo falta completar el directorio de esta institución.

“Como he dicho varias veces, el Presidente de la República hace tiempo invitó al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, a quedarse en el cargo. El viernes pasado cuando estábamos de viaje, Julio Velarde ha dicho en una conferencia de prensa que el aceptaría, me parece que ya sobre eso es un tema”,<i> </i>dijo en TV Perú.

“Lo único que nos falta es completar el directorio, porque como correctamente ha dicho Julio Velarde, el Gobierno del Banco Central de Reserva en realidad corresponde a un directorio”, agregó.

En ese sentido, indicó que el directorio del ente emisor debe ser concertado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con técnicos que puedan generar un buen gobierno del Banco Central de Reserva.

“Hemos estado dialogando con Julio Velarde, él comentó en este primer diálogo que hemos tenido sobre el perfil de los miembros del directorio”, señaló.

Asimismo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que la próxima semana, se buscará completar el directorio del BCR.

“Esa es la tarea que tenemos para la próxima semana, completar”, afirmó.

De otro lado, el ministro Francke también refirió que la economía peruana “viene creciendo fuertemente”, y que la proyección del MEF para el 2021 de 10.5% de expansión “ha sido rebasada” por la reciente previsión del BCR de 11.9%.

“La economía está en un buen ritmo de reactivación y yo creo que todos estos pequeños ruidos políticos van ir resolviéndose y la cuestión esencial es lograr una buena concertación entre el Gobierno y el Congreso y yo creo que hay muy buena disposición de ambas partes”, puntualizó.

LO QUE DIJO VELARDE

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, reafirmó hace una semana su disposición de seguir al frente de la entidad emisora, confirmando que aceptó la propuesta pública que le hizo el Jefe del Estado, Pedro Castillo, aunque planteó la necesidad de evitar un directorio conflictivo.

“Nunca he querido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia (del BCR), pero he aceptado. Obviamente, es decisión del Presidente (Pedro Castillo) si al final me nombra o no. Si me nombra bien, si no también”, manifestó.

“Cuando he conversado con él (presidente Pedro Castillo), lo que hemos discutido, más que directores, fue que no se quería un directorio conflictivo”, agregó.

Julio Velarde reveló que cuando conversó con el Mandatario le comentó sobre su experiencia en el BCR entre los años 2001 y 2006, cuando fue director más de la mitad de ese periodo, en que hubo dos presidentes que renunciaron: Richard Webb y Javier Silva Ruete.

“A mí después me ofrecieron la presidencia y no acepté, luego hubo otros dos que tampoco aceptaron, o sea, realmente nunca hubo tanta renuncia como en ese periodo. Entonces, lo que quería es evitar un directorio conflictivo y nada más, pero no estar imponiendo directores ni nada de eso”, afirmó.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre, el presidente del BCR enfatizó que no se han mencionado posibles nombres para el nuevo directorio, pero sí el perfil que se busca.

“Con el ministro de Economía, Pedro Francke, sí hemos discutido el perfil de los directores, y lo que se quiere básicamente es que sean técnicos. Y con el Congreso no he hablado, solo cuando me invitó la presidenta del Parlamento y le dije que, por principio de gobernanza, no es bueno que haya políticos (en el directorio)”, dijo.

Julio Velarde comentó que la tarea del Banco Central siempre ha sido mantener estabilidad, porque si no hay estabilidad es muy difícil, y hasta casi imposible, hablar de crecimiento.

“Solo en los periodos de estabilidad hemos tenido crecimiento, y lo que hemos visto en los últimos años es que el Banco Central ha tratado de mantener siempre este barco a flote”, afirmó.

“Lo hemos hecho durante la peor crisis financiera mundial de los últimos 90 años, la peor pandemia de los últimos 100 años y ahora en una tormenta política que probablemente sea una de las más fuertes que hemos experimentado por lo menos en los últimos 20 años”, dijo.

