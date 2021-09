Magaly Medina: “EEG vende el morbo de hermanas que no se dirigen la palabra”

Magaly Medina habla de reconciliación de las hermanas Loza. (Foto: Instagram/ América TV)

Magaly Medina inició su programa hablando una vez más de Esto es Guerra. En esta oportunidad se refirió a la reconciliación que protagonizaron Melissa Loza y Tepha Loza. Como se recuerda, las bellas modelos estaban distancias desde hacer 6 años.

Tras presentar un informe donde explican por qué las hermanas se enemistaron, la periodista no dudó en afinar su puntería y referirse a esta situación, calificándolo como “el milagro que logró Elías Montalvo”.

“De hecho que si las contrataron era para eso, para que se amistaran o se pelearan en público. No había otra, para eso se juntaron. Vender el morbo de las dos hermanas que no se dirigen la palabra. Y claro, ellas (Melissa y Tepha) participan de buen gusto porque es lo que quieren hacer, nadie las obliga a eso”, señaló la conductora.

Como se recuerda, la periodista ha sido gran detractora de Esto es Guerra luego que Elías Montalvo sufriera grave accidente durante el programa de América TV.

¿CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN ENTRE MELISSA Y TEPHA LOZA?

Melissa Loza y Tepha Loza vivieron un emotivo momento en Esto es Guerra. Las hermanas se reconciliaron en medio de lágrimas y con un fuerte abrazo, se perdonaron y curaron sus heridas.

Todo empezó cuando Melissa Loza se acercó al micro para brindarle unas palabras a Elías Montalvo, quien se salvó de un terrible accidente. El joven está estable tras haber caído de varios metros de altura.

“Yo superé de cosas muy fuertes y el más grande (Dios) me acompañó. Tú vas a ser un ejemplo. Que esto sirva para que la gente realmente crea en Dios. Los ángeles existen y que sí hay un Dios que todo lo ve. No dudes de eso”, dijo Melissa, quien no podía dejar de llorar.

Melissa Loza y Tepha Loza se reconcilian. (Foto: captura de TV)

TEPHA LOZA PIDE PERDÓN A MELISSA LOZA

Es en ese momento que Tepha corrió a abrazar a Melissa, quien siguió llorando y correspondió al abrazo de su hermana.

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí (Esto es Guerra) por algo. De corazón, te lo digo de corazón Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, le digo con muchas fuerzas a Dios, tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, dijo Tepha entre lágrimas, siendo abrazada de inmediato por su hermana.

Por su parte, Melissa Loza evitó hablar frente a cámaras, pero resaltó que mientras abrazaba a Tepha, le dijo todo lo que le tenía que decir. Cabe señalar que las hermanas estaban distancias desde hace mucho tiempo.