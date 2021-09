Esto es Guerra: Austin Palao y la vez que fue despedido por decir que los juegos son inseguros

Esto es Guerra: los accidentes no son nuevos en el reality de competencia. (América TV)

Este martes en el reality Esto es Guerra, que transmite América TV, se registró la caída de Elías Montalvo de varios metros de altura en lo que parece haber sido una falla en uno de los juegos. El programa rápidamente se convirtió en tendencia, porque tuvieron que cortar intempestivamente las imágenes y pasar a la publicidad.

A propósito de este hecho, no es la primera vez que ocurre un accidente y los juegos ponen en riesgo a los concursantes. En febrero de este año, Austin Palao comentó que fue despedido del reality Esto es Guerra dos semanas después de quejarse por competir en un reto de altura.

En dicha oportunidad, el modelo mostró las marcas que le quedaron en el cuello luego de maniobrar el juego. El concursante reclamó en vivo sobre la seguridad en las competencias.

Incluso los mismos conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz le dieron la razón al asegurar que Palao había sufrido un ataque de pánico al ver que peligraba su integridad física. Sin embargo, el tribunal de Esto es Guerra tomó la decisión que Palao se retire.

En lugar de quedar suspendido, el concursante no volvió a aparecer. Todo indica que las consecuencias por haber criticado la seguridad del programa generó el despido de Austin Palao.

Días después, en una transmisión de Instagram, Palao aclaró que no regresará a Esto es Guerra al comentar que este tipo de competencias le gustan, “pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”.

“No sé que contarle porque más de uno de ustedes ha visto el programa el último día que estuvo que literalmente me despidieron en vivo; entonces, lo que se vio ese día básicamente es lo que pasó. Creo que no hay nada más que agregar. Para mí es un tema cerrado. Me retiraron del programa, lo que pudieron ver ese día es lo que pasó. Es un tema cerrado. Normal, no pasa nada”, finalizó.

Incluso estos incidentes, generaron que la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) se pronuncie para informar que se encontraba investigando los “detalles de lo ocurrido” en el programa Esto es Guerra.

OTROS ACCIDENTES

Esta no es la primera vez que ocurre un accidente en pleno programa. En las 18 temporadas que tiene Esto es Guerra ya han habido otros incidentes. Repasemos algunos de ellos.

