Gian Piero Díaz sobre cómo informó caída de Elías Montalvo: “¡Hice el papelón!”

Gian Piero Díaz tras sus declaraciones sobre Elías Montalvo

Gian Piero Díaz se mostró bastante afectado tras la caída de Elías Montalvo, quien cayó desde 14 metros de altura mientras realizaba un juego de altura durante el programa Esto es Guerra.

A través de unos mensajes de texto que tuvo con Gigi Mitre, conductora del programa Amor y Fuego , el presentador destacó que se siente avergonzado y que “hizo el papelón” al contar lo que dijo en la televisión nacional.

Asimismo, dejó en claro que él en ese momento se encontraba en otro lugar, solo recibía indicaciones de la producción a través de los audífonos que utilizan como retorno.

¿QUÉ DIJÓ GIAN PIERO DIÁZ TRAS LA CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO?

Recordemos que luego de producirse esta caída, los conductores pasaron a otro juego. Sin embargo, ante la presión que había en las redes sociales por conocer la situación de Elías Montalvo, Gian Piero Díaz tomó la posta sobre el tema y dijo:

“Queremos aclarar que Elías está estable, está bien. Está en observación. Si no hemos dicho nada es porque para nosotros también fue una sorpresa. Él ha sido trasladado en ambulancia, ha salido caminando del estudio. No queríamos adelantar algo porque si decíamos que no tenía nada y luego traía alguna consecuencia, íbamos a caer en una falsedad”.

Luego agregó: “Él está bien incluso me han dicho que está hablando como un loro en la ambulancia”.

MIGUEL ARCE DESILUSIONADO DE GIAN PIERO DIAZ

Durante el programa de Amor y Fuego, Miguel Arce estuvo como panelista hablando y opinando sobre lo que sucedió en Esto es Guerra, tras la caída de Elías Montalvo. Ante eso, el peruano que ahora radica en México, aseguró que no le cree nada al presentador y que él tiene motivos para decirlo.

Aunque no quiso explayarse a pesar que Rodrigo González le pidió que se más claro con su comentario, el ex chico Combate, solo atinó a ser escueto y decir que hay muchas cosas que no puede contar.

“He visto muchas cosas que van hacia un mismo lado. Creo yo que es por eso que Gian Piero ha hablado con ustedes (programa Amor y Fuego). Creo que por eso en estos momentos (Gian Piero) está que difiere con Peter Fajardo”, aseguró de una manera muy ambigua.

Por otro lado, Miguel Arce, aseguró que no volverá al Perú y que se siente muy tranquilo en el país mexicano.

PETER FALARDO SE PRONUNCIA TRAS CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO EN ESTO ES GUERRA

El productor de Esto es guerra, en comunicación con América Espectáculos, aseguró que el integrante del reality se encuentra fuera de peligro, por lo que en las próximas horas saldrá de la clínica.

“Iba a salir de alta hoy día (martes por la noche), pero preferimos que se quede hasta mañana. El doctor ha dicho que solamente es una contusión en el tobillo, es un hematoma”, indicó.

Asimismo, Fajardo indicó que ellos contratan una empresa de seguridad para sus juegos más extremos, por lo que se reunirá con ellos para que les de un informe detallado sobre su sucedido.

“Nosotros contratamos a una empresa que nos da una línea de vida y estoy mañana reuniéndome con ellos para que me den un informe de lo que ha pasado. Toda la seguridad es de ellos”, explicó.

PIDEN EN REDES SOCIALES CANCELAR ESTO ES GUERRA TRAS LA CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO

“No a la TV basura”, es lo que se lee en algunos comentarios que los peruanos han dejado en Twitter luego de que se diera a conocer el accidente que sufrió Elías Montalvo en un reto de altura que realiza el reality juvenil, que transmite América TV. En las imágenes se puede ver al joven tiktoker suspendido en el aire tras una mala maniobra del juego. Los reclamos no han dejado de caer contra el canal 4.