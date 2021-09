Producción de Esto es Guerra se reunirá con empresa a cargo de la seguridad de los juegos del reality: “Tienen que explicar qué pasó”

Peter Fajardo sobre accidente en Esto es Guerra

Peter Fajardo, productor del reality Esto es Guerra, que ayer tuvo que mandar al corte comercial tras la grave caída de Elías Montalvo desde lo alto de uno de sus juegos de reto de altura, manifestó que el integrante de los guerreros se encuentra estable, no tiene ninguna fractura e indicó que hoy sostendrán una reunión con la empresa encargada de la seguridad de los juegos de alto riesgo del programa.

“Elías iba a salir de alta hpy día, pero preferimos que se quede hasta mañana (hoy). El doctor ha dicho que solo tiene una contusión en el tobillo, un golpe, no es ninguna fractura. Le han sacado placas desde los pies hasta la cintura, y no tiene ninguna fractura. Le hicieron tomografías y se comprobó que no hay nada”, dijo Peter Fajardo a América Noticias.

El productor de Esto es Guerra indicó además que hoy, a primera hora, sostendrán una reunión con la empresa responsable de la seguridad de los competidores, que ayer no cumplió con los protocolos en uno de los juegos que provocó la caída de Elías Montalvo.

“Nosotros contratamos a una empresa y mañana tenemos una reunión para que nos informen qué es lo que ha pasado”, dijo el productor del reality de América Tv.

ELÍAS MONTALVO ESTABLE

Elías Moltalvo usó sus redes sociales para comunicar que se encuentra muy bien de salud tras la grave caída que sufrió en uno de los juegos de altura en Esto es Guerra. El chico reality manifestó que tiene un “angelito de la guarda” que lo cuida y que solo tiene un golpe en el pie izquierdo.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable. Gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías, exámenes de todo y estoy bien, solo tengo un golpe en el pie izquierdo, me vendaron, el otro está bien y de ahí, el cuerpo lo tengo bien, no me duele nada”, dijo Elías en sus historias de Instagram. Además, aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación de sus seguidores y compañeros de Esto es Guerra.

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, estaré en observaciones. Muchas gracias por su preocupación y espero volver muy pronto a la competencia con todo”, agregó el también tiktoker.

APARATOSA CAÍDA

Elías Montalvo sufre accidente en vivo. Así pudo ver en la última edición de Esto es Guerra durante un juego de altura. Tras caerse el joven, cambiaron de toma y pasaron a comerciales.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, de inmediato los usuarios empezaron a preguntar qué pasó con el tiktoker. Tras regresar de la publicidad, los conductores no hablaron del tema y continuaron con su programación.

Luego de la caída, los conductores de Esto es Guerra se pronunciaron y explicaron cuál es la situación del tiktoker.

Johanna San Miguel señaló que el guerrero se encuentra bien, “está estable y en observación”. Por su parte, Gian Piero Díaz indicó por qué no se refirieron al tema en el mismo instante del accidente.

“Si nosotros no hemos dicho nada es porque para nosotros también ha sido una sorpresa. De inmediato ha sido trasladado en una ambulancia. No queríamos adelantar nada sin saber, mañana tendremos mayor información”, dijo el también actor. Asimismo, pidió tranquilidad a los seguidores del guerrero.