Esto es Guerra: Critican a reality por seguir programa tras grave accidente de Elías Montalvo

Elías Montalvo cayó a más de 40 metros de altura durante juego de EEG. (Foto: Captura América TV)

Durante la última emisión de ‘Esto Es Guerra’, los televidentes fueron testigos de un terrible accidente en medio de la competencia del programa de América Televisión. Elías Montalvo cayó a una altura de casi 40 metros tras una falla en la seguridad en la línea de vida . El hecho quedó evidenciado ante las cámaras que grababan el programa en vivo.

Luego de perder en el juego ‘Ritmo a gogo’, el tiktoker tenía que sostenerse en el aire con ayuda de la línea de vida. Sin embargo, nadie imaginó que Elías Montalvo terminaría por caer directamente al suelo ante la mirada atónita de sus demás compañeros.

“¡No, no, bájame, bajame!”, gritaron los participantes al ver a Elías Montalvo impactar contra el pavimento.

Inmediatamente, ‘Esto es Guerra’ mandó directamente a corte comercial. A su regreso, los conductores del programa, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, siguieron con las demás competencias como si nada hubiera pasado.

“Estamos de regreso en ‘Esto es guerra: la academia’ y hace un rato estábamos jugando ‘Ritmo a gogo’, un juego que está a 40 metros de altura y donde los chicos tienen que decir diferentes opciones. Estamos ahí en los exteriores, pero nos vamos con el siguiente juego que se llama ‘Ponme la nota’”, expresó la presentadora.

“Recuerden que hoy es un programa especial y diferente, hombres contra mujeres. Vamos con la primera dupla”, agregó Gian Piero Díaz un poco nervioso.

Por lo sucedido, ‘Esto es Guerra’ ha sido blanco de críticas por continuar hablando sobre el estreno de la serie ‘La Academia’ en lugar del estado de salud de Elías Montalvo.

A través de las redes sociales, decenas de usuarios criticaron al programa y a los conductores del mismo por ignorar la terrible caída del tiktoker.

Me parece increíble que #EEGElOrigen haga como si nada y corten un juego, se vayan a propaganda y no expliquen nada cuando un competidor cae porque su línea de vida no funcionó. Donde está la humanidad de los conductores. @americatv_peru — alejandro zelaya (@alejazeta) September 22, 2021

Primero fue Angie quedando inconsciente por varios minutos en una caída gracias a un reto, luego Austin que la línea de vida no lo sujetó y ahora a Elías lo dejaron caer de tremenda altura!!!

3 personas que han puesto en riesgo su vida...son una producción de mrd#EEGElOrigen — Taty🦋 (@arizaga_moments) September 22, 2021

#EEGElOrigen así dicen que todo está bajo control... Con total seguridad. AUSTIN TENÍA RAZÓN. así no debe jugarse con la vida de nadie — Claro Oscuro (@ClaroOscuro10) September 22, 2021

CONDUCTORES ACLARAN ESTADO DE SALUD DE ELÍAS MONTALVO

Luego de varios tensos minutos, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel se pronunciaron sobre el accidente de Elías Montalvo en medio de la competencia ‘Ritmo a gogo’.

Al respecto, la conductora peruana señaló que Elías se encuentra “estable y en observación” médica. Aunque Johanna llamó a la calma, se la vio bastante afectada y con los ojos llorosos, por lo que su compañero tuvo que intervenir.

“Si no hemos dicho nada es porque para nosotros también fue una sorpresa. Ha salido caminando del estudio, eso nos da tranquilidad. No queríamos adelantar algo si no saber exactamente bien qué tenía. Si decíamos que no tenía nada y tal vez mañana tenía algnún tipo de conseucneica, ibamos a caer en una falsesas”, señaló Gian Piero Díaz.

“Mañana habrá más información. Tranquilidad del caso, está hablando como un loro nos ha dicho en la ambulancia. Está bien, mueve todo lo que tiene que mover. Simplemente falta hacer los chequeos respectivos”, agregó.

