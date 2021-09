‘La Uchulú' indignado por delincuente que usaba su nombre para robar: “No piensen que soy yo”

El cómico 'La Uchulú' negó ser el delincuente detenido en El Agustino. Foto Fuente: Correo (Instagram @lauchulu, Captura América TV)

Esaú Reategui Wong, quien le da vida a ‘La Uchulú’, se pronunció indignado por el caso de un delincuente que usó su nombre artístico para delinquir en el distrito de El Agustino. El delincuente ya fue capturado por la Policía Nacional.

El cómico aseguró sentirse incómodo al ver las imágenes en los noticieros locales, especialmente porque sus seguidores empezaron a inundar de comentarios sus redes sociales . Dijo que incluso hay quienes en verdad creyeron que el delincuente era el actual integrante de “El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel.

“Aclarando, no soy yo ah, es una persona que ha utilizado mi nombre ‘La Uchulú’ para delinquir porque ya he leído varios mensajes donde piensan que soy yo, qué miedo”, escribió en su cuenta de Instagram. Luego bromeó sobre el hecho: “la otra vez le robé mi marido a la vecina”.

Se recuerda que este delincuente, apodado también ‘La Uchulú’, fue identificado con el ciudadano de nombre Juan Carlos Guerra Choque. Operaba en los alrededores de Puente Nuevo, donde solía atacas a personas en estado de ebriedad y taxistas como principales víctimas.

DELINCUENTE FUE CAPTURADO INFRAGANTI

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a Juan Carlos Guerra Choque, un peligroso delincuente apodado ‘La Uchulú’ junto a su cómplice ‘El Chamuco’, quienes solían despojar de sus pertenencias a los transeúntes de Puente Nuevo, en El Agustino.

Ambos asaltantes fueron detenidos por efectivos de la PNP tras ser captados robando en reiteradas oportunidades por las cámaras de seguridad de la Gerencia de Seguridad del distrito.

Entre sus principales víctimas se encontraban taxistas y personas en estado de ebriedad, que suelen transitar por la zona durante la madrugada.

En las imágenes, se observa al criminal seducir a sus víctimas antes de cometer el atraco. En caso de ser rechazado, el delincuente ‘La Uchulú’ respondía con agresividad, entre golpes y patadas.

Tras su captura, José Luis Albarrán, gerente de seguridad ciudadana de El Agustino, pidió a las víctimas de ‘La Uchulú’ acudir a la comisaría para denunciarlo, pues esto ayudará a que no salga de la cárcel.

Tras su captura, el gerente de seguridad ciudadana del distrito le pidió a las víctimas realizar la respectiva denuncia. (Foto: Captura América TV)

¿QUIÉN ES ‘LA UCHULÚ’?

‘La Uchulú’ es un conocido TikToker peruano de la selva peruana que logró alcanzar la fama gracias a su aparición en el videoclip del grupo Explosión de Iquitos donde baila ‘No sé'. Se caracteriza por su marcado acento, labios rojos y peluca roja.

Gracias a este video, ‘La Uchulú’ pudo obtener en tan sólo un par de meses casi un millón de seguidores en TikTok y también Instagram.

Además, el éxito de este video en TikTok fue tal que incluso la agrupación musical lo invitó a ser parte de su videoclip, por lo que apareció mostrando sus pases de baile junto al popular ‘Ingeniero bailarín’.

Cabe resaltar que Esaú Reátegui ha señalado que creó este personaje cuando atravesaba una depresión durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, jamás imaginó la acogida que tendría en solo unos meses.

DETRACTORES BLOQUEAN CUENTA DE ‘LA UCHULÚ’

Hace una semana, ‘La Uchulú’ contó al programa En boca de todos que su cuenta de TikTok, donde posee más de 2.6 millones de seguidores, fue bloqueada temporalmente ras recibir denunciar por parte de sus detractores.

“Me pongo triste porque tres días me han censurado, castigado. Hay gente sensible con lo que subo hay censuras... no es la primera vez que me han bloqueado, es la cuarta”, señaló visiblemente afectado sobre su cuenta social, que también es su herramiento de trabajo.

Pese a las denuncias, ‘La Uchulú’ ha recuperado su cuenta de TikTok, por lo que sigue divirtiendo a sus miles de seguidores con sus divertidas ocurrencias en la plataforma.

