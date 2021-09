Magaly Medina a Sofía Franco: “Yo te di la mano y lo cambiaste todo por una casa con piscina, pensión y viajecitos”

Magaly Medina le contestó fuerte y claro a Sofía Franco luego que rubia insinuara que se le debe dar regalos a la periodista para que entreviste

Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a las declaraciones de Sofía Franco, en donde aseguró que “la misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3 mil dólares”. La conductora de TV lamentó, en un primer momento, lo dicho por la rubia cuando ella la apoyó cuando se desató el escándalo de agresión que protagonizó con su esposo, Álvaro Paz de la Barra, y por el que fue detenida por más de 24 horas.

“Te ayudamos, pero a veces las personas muerden la mano de quienes los ayudan y ese es el caso de Sofía Franco. Nosotros fuimos los únicos que en sus momentos de terror, esos momentos donde fuiste humillada públicamente. Nosotros escuchamos su llamado de auxilio. Acaso, ¿te destruí cuando pude haberlo hecho? ¿Te destruí? No, te extendí la mano, no te di la la espalda como otros te la dieron, pese a que te he criticado, a ti y a tu marido. Sin embargo mi corazón no pudo ponerse de piedra ante un grito de auxilio de una mujer, menos ante un hombre que ejere ese poder y trata de minimizar y poner como una cosita a su mujer”, dijo molesta la conductora de ‘Magaly Tv: La Firme’

“Me revelo ante el poder, no puedo y ahora que te has volteado, que has conciliado con tu marido, el alcalde de La Molina Alvaro Paz de la Barra, ese señor que todos sabemos que quiere lanzarse como a la alcaldía de Lima y esta mancha, lo que pasó, la gente no va a olvidar. Yo no sé qué haces tú como su agencia de marketing para blanquearlo, para limpiarle, ponerle la alfombra y, de repente, quien sabe, recorrer todos los pueblos jóvenes, los cerros todo con el fin de sentarse ahí (sillón municipal)”, agregó la popular ‘Urraca’.

Indicó que Sofía Franco “no se da cuenta que parece ser utilizada, ella sirve para todos los fines” y que es vergonzoso que no haya demandado a Paz de la Barra “después de todo lo que hicimos, llamados a la ministra de la mujer, pero no lo hizo proque su esposo la convenció que no hablara, no venga a mi programa”.

“Álvaro Paz de la Barra se enteró y la llevó a conciliación.Le ofreció no moverla de la casa, ella firmó y se quedó en la casa grande, con piscina, con una pensión mensual. Hasta se fue de viaje con su hijo. Todo cambió para ella con la casa, la pensión, los viajecitos”, lamentó la periodista de espectáculos.

“NO ME LLEGAS A LOS TALONES”

En otro momento, Magaly le pidió “tener dos soles de dignidad y amor propio, porque ni siquiera la terapia la has concluido”. “Deberías tener un poquito de amor propio para que no permitas que un hombre te esté utilizando como lo está haciendo. Hace mucho tiempo no tienes nada, solo eres la esposa de Alvaro Paz de la Barra y no has hecho nada para superar eso, porque ni siquiera has hecho un divorcio”

Asimismo, expresó su furia tras leer “el regalito de 3 mil dólares” y le pidió que no la compare con ella, porque “a ti te compran con una casita con piscina y con unos pocos dolarillos al mes, y unos cuantos viajecitos. A mí nadie me compra ni con un regalo de 3 mil, ni con uno de 100 mil o un millón. Yo nunca he estado a la venta ni en mi vida personal ni en mi vida profesional, porque mermelera no soy”.

“Si Chibolín me regala una cartera, que ni siquiera he averiguado cuanto cuesta es su problema, yo digo gracias, pero de ahí a que la use no lo hago, tanto que le he pedido a mi productor que a fin de año, en diciembre la subastemos y el producto de lo que subastemos será donado a un comedor popular para que alimente a mucha gente. A mí nadie me compra y ningún hombre me puede decir que a mí me compró, que compró mi dignidad, mi amor propio porque yo me quiero bastante, tengo mucha dignidad y amor propio, algo que tú ni siquiera puedes decir lamentablemente”, dijo muy molesta.

“No me vengas a tirar barro y a decir que si quieres venir con un regalito cambia la cosa. Tú no me diste ni un real, y tú no me diste ni un sol y yo te ayudé gratis, porque tú eras una mujer y pudiste quitarte a un marido maltratador, un marido como el que tú tienes. Tú no eres ejemplo de nada, así que no te las vengas a dar de gran empoderada porque no lo eres Sofía Franco y no te vengas a comparar conmigo, porque no me llegas a los talones. No te pongas al nivel del chisme barato porque de ese no vivo”, finalizó Magaly Medina.

