Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal EN VIVO: fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1

Ambas escuadras llegan con una victoria en la décima fecha de la Fase 2 de la Liga 1.

Universitario de Deportes y Deportivo Municipal se miden esta tarde en el estadio Miguel Grau en uno de los partidos más emocionantes de la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1. Los cremas buscarán seguir por la senda de la victoria con la llegada del técnico Gregorio Pérez, pero los ‘Ediles’ necesitan alejarse de la zona del descenso y, desde las 3:30 p.m, tendrán una gran oportunidad tras las derrotas de Cusco FC y Deportivo Binacional. Ambas escuadras tienen el mismo puntaje.

Universitario llega con la confianza a tope luego de encontrar un gran ambiente con la llegada de Gregorio Pérez. El uruguayo brindó seguridad al equipo y lograron vencer 2-0 a la Universidad San Martin por la décima fecha, victoria que lograron luego de cuatro partidos. Los cremas son novenos en la tabla de la Fase 2 con 14 puntos, mientras que en el acumulado son cuartos con 29 puntos. Jean Ferrari, cuando tomó la administración del equipo, dijo que el objetivo más próximo era un cupo en torneos internacionales.

Por otro lado, Deportivo Municipal, ahora con Hernán Lisi en la dirección técnica, busca alejarse de la zona del descenso y esta tarde tiene una gran oportunidad luego de las derrotas de Deportivo Binacional y Cusco FC, últimos en la tabla acumulada. Llegan a este partido luego de una gran victoria sobre Alianza UDH por 3-0 en la décima fecha con goles de Roberto Ovelar, Luis Cardoza y Hernán Rengifo.

Ambas escuadras se han enfrentado en 18 ocasiones con ventaja para Universitario con 10 victorias, Deportivo Municipal tiene siete y han empatado solo una vez. La última vez que se enfrentaron fue el 30 de septiembre del 2020 con victoria para los merengues por 5-0, en un duelo válido por la Fase 1 de la Liga 1 2020. Aquella tarde, Jonathan Dos Santos, Federico Alonso, Jesús Barco, Rotceh Aguilar y Alejandro Hohberg marcaron los goles.

POSIBLES ALINEACIONES

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Jorge Marrugarra; Alberto Quintero, Alex Valera, Luis Urruti.

Municipal: Diego Melián; Franco Medina, Marco Saravia, Luis Cardoza, Christian Yovera; Adrián Ascues, Jhon Vega, Hideyoshi Arakaki, Erinson Ramírez, Alexis Rodríguez; Roberto Ovelar.

LIGA 1, FECHA 11 - FASE 2

Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal

Fecha: domingo 19 de septiembre

Horario: 3:30 PM

Estadio: Miguel Grau del Callao

Transmisión: GOLPERU (Canal 14 Movistar)

Hernán Lisi nuevo técnico de Deportivo Municipal

El argentino, con pasos por el fútbol peruano como técnico, llegó a Deportivo Municipal tras la salida de Franco Navarro, quien nunca pudo reflejar en los resultados el buen trabajo que estuvo realizando. Con la llegada de Hernán Lisi, el equipo se acomodó a su estilo de juego y en pocas semanas, como asegura él, los jugadores han captado la idea.

“Normalmente, cuando uno llega a un equipo al que no se le dan los resultados, necesita una genialidad de trabajo. No porque lo anterior no haya sido bueno, sino porque a veces hay situaciones emotivas. Este plantel se formó para una situación y hoy se encuentra con una realidad que no era la que se habían planteado a principio de año. Le agradecemos a Franco Navarro por lo que dejó, pero trabajamos enfocados en lo que viene”, dijo en una entrevista para GOLPERU.

Gregorio Pérez tras la victoria sobre la Universidad San Martín

Gregorio Pérez llegó a Universitario de Deportes tras la toma de mando de Jean Ferrari en la administración y el cuadro crema rápidamente mejoró. Cabe resaltar que el uruguayo ya conocía a la mayoría de jugadores cremas ya que estuvo la temporada 2020 con los merengues, pero tuvo que salir por problemas administrativos.

Luego de la victoria ante la Universidad San Martín, el experimentado técnico uruguayo declaró lo siguiente en GOLPERU. “Tenemos que seguir trabajando, Hernán Novick es una opción, Piero Quispe, que hoy quedó afuera, también lo es. Quedan siete partidos, los resultados a favor corren el tiempo con más tranquilidad. Hay que ir partido a partido y tratar de sumar, después se verá cuando finalice el torneo. Estamos en un equipo grande y con historia, que no puede estar fuera de torneos internacionales. Quedan 21 puntos, espero seguir sumando y ojalá por el bien de todos, se puede lograr un objetivo que parecía muy lejano, pero tal vez no lo es”.

