Reinas del show: Gisela Valcárcel compara a Isabel Acevedo con ‘Candy’

En la última gala del programa concurso Reinas del show 2, la conductora Gisela Valcárcel hizo un alto para poder conversar con sus participantes y revelar en vivo cómo se comporta cada una cuando las cámaras de televisión se apagan.

La figura de América TV se dirigió a la bailarina Isabel Acevedo, resaltando sus características para compararla con ‘Candy’, el popular personaje infantil.

También la denominó como ‘My little pony’ por evitar meterse en polémicas mientras participa en el programa de talentos que la enfrenta con Melissa Paredes, Diana Sánchez, Brenda Carvalho, Vania Bludau, Milena Zárate, entre otras.

“Esa es la música de ‘Candy’. Si ustedes quieren que vaya alguien con su canastita y caramelos, esa tiene un nombre, la tranquilidad hecha persona de ‘yo no hablo, yo no me meto, soy la nueva’. Isabel Acevedo, ella vive en el hogar de ‘My little pony’. No habla, no da respuesta”.

Isabel Acevedo solo atinó a reírse y comentar que a ella le gusta ser una persona organizada, por lo que llega temprano a las locaciones de América TV para que la puedan maquillar.

SU VIDA AMOROSA

Durante unos años, el nombre de la bailarina peruana fue protagonista de los titulares de la prensa de espectáculos cuando inició una relación amorosa con el cantante de cumbia Christian Domínguez.

Pese a que ambos aseguraron que su romance lo empezaron cuando eran solteros, Karla Tarazona, ex de Domínguez, aseguró que la joven había sido la causante del fin de su relación y matrimonio simbólico , de la cual nació un hijo.

En aquel entonces, Tarazona apareció en televisión nacional con pruebas de la infidelidad de su expareja, y hasta destacó que Isabel había usado su ropa en varias oportunidades.

Este fue el inicio de la polémica que ha causado una infinidad de indirectas por parte de estas famosas. Tras tres años de relación, Isabel y Christian anunciaron el fin de su relación.

Actualmente el cantante y conductor de televisión vive un romance con Pamela Franco, con quien tiene una pequeña hija.

UN NUEVO INICIO

Ignorando las críticas a su vida amorosa, Isabel Acevedo se dedicó a surgir como empresaria, inaugurando un salón de belleza para poner en práctica lo aprendido en sus clases.

Su lado emprendedor también la llevó a que viaje a Miami y viva ahí por unos meses. Tras su regreso, fue convocada para participar en algunos programas de televisión y actualmente es parte del elenco de famosas de Reinas del show 2, que se emite todos los sábados por la señal de América TV.

ISABEL ACEVEDO Y VANIA BLUDAU MANDAN INDIRECTA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Ambas coincidieron en la nueva temporada de Reinas del show. Vania Bludau envió un contundente mensaje que vincula a su expareja.

“Yo quiero decir algo. He estado escuchando tanto eso de la nueva, la ex y la firme. El señor Christian Domínguez es mi tatatatatara ex”.

Ellas también revelaron que el cantante tenía un patrón, porque les regaló una mascota a cada una.

