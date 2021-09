La Voz Senior: Tony Succar llora al recibir la visita de su madre y recuerda que su padre limpió baños para sacarlo adelante

Tony Succar recibe la visita de su madre. (Foto: Captura Latina)

Tony Succar rompió en llanto tras recibir la visita de su madre. Mimi Succar sorprendió en el escenario cantando Quimbara, de Celia Cruz. De inmediato el músico se paró y corrió a abrazarla.

Al acercarse su padre, quien hoy en día es su manager, Tony Succar les agradeció por sacarlo adelante en medio de tantas carencias. Incluso, recordó que su padre limpió baños por muchos tiempo y después cantaba en la calle para recibir unas monedas.

Asimismo, lamentó que no haya podido cumplir un sueño de su madre, que es sacar una producción musical. Sueño que se comprometió en cumplir en el 2022.

“Yo decía, cómo quisiera tener a mi mamá acá oara que pudiera participar. Siempre es importante nuestros padresl, ellos siempre me han dado todo, estoy parado aquí por ellos. Desde siempre miraba a mi mamá como domindaa el escenario. Yo soy tu réplica. Wow, gracias por venir. Papá eres lo máximo”, indicó conmovido.

“Desde que yo tenía dos años has dado todo por tu familia, has impiado baños, has hecho trabajos horroros. Lo he visto a mi papá humillado”, detalló Tony Succar entre lágrimas.

Tony Succar agradece a su famillia por sacarlos adelante. (Foto: Captura Latina)

El músico relató que son muchos lo que le han dicho que cambie de mánager para que llegue más lejos, pero él aseguró que no lo va hacer porque si está donde está, es gracias a su padre.

“Yo he hecho mi carrera con mi papá, yo sé que siempre estamos dividos (llando). Son cosas de la vida pero te amo, es lo unico que te puedo decir”, le dijo a su progenitor.

Por su parte, su padre señaló que todo el éxito es suyo y que ellos solo cumplieron con su responsabilidad. Y lo seguirán haciendo.

Mientras que Mimi indicó que se siente una mjer afortunada con la vida y muy agradecida. Tras decir esto, la madre de Tony volvió a cantar mientras su hijo lo acompañó con los timbales.