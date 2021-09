El retador México: imitadora peruana de Yuri deslumbró a Lucero, Mijares e Itati Cantoral

Imitadora peruana de Yuri, deslumbró en México

Noelia Calle, la peruana conocida por ser la imitadora de Yuri en el programa Yo Soy, estuvo en la gala del programa mexicano ‘El retador’, en el cual deslumbró al jurado conformado por los artistas Lucero y Mijares.

En este duelo, Yuri peruana, tuvo un versus con su contrincante Paulo Rojas, quien interpreta a Luis Miguel.

“Igualita, igualita, las poses, la manera de cantar, las figuras que haces con tu voz y cómo la coloca... Pocas veces he visto que alguien la imite”, comentó uno de los jurados, el cantante Manuel Mijares. “Para mí, Yuri es la mejor voz de México y de habla hispana. Ella canta impresionante y que tú puedas cantar como ella quiere decir que tienes una voz impresionante que Dios te la ha concedido. Eso es un regalo maravilloso”, elogió Lucero.

La presentación de Nicola, marca un importante hito, ya que se ha consagrado como una de las mejores imitadoras y sobre todo voces del país charro.

Tras tener grandes cualidades para la música y el canto en las diversas temporadas del programa nacional Yo soy Perú, la artista Noelia Calle decidió llevar su talento al reality mexicano, donde dejó sorprendidos a los jurados con su imitación de Yuri.

Quien no se quedó atrás con sus elogios fue la actriz Itati Cantoral, la actriz mexicana no dudó en expresarle su admiración a la peruana.

“Fuiste Yuri en el escenario, la voz super idéntica, físicamente todo. La manera de cómo te expresase es lo grandioso. De verdad que verte en el escenario ha sido una gran experiencia y yo estoy muy contenta con tu presentación”, expresó la recordada Soraya Montenegro.

LA PERSEVERANCIA DE NOELIA, LA IMITADORA PERUANA DE YURI

La artista nacional contó que sufrió mucho cuando a causa de los fuertes reflujos que padecía, perdió la voz por casi ocho años, tras pasar esta dura prueba, ella logró conservar sus tonos y volver a los escenarios.

“Hace ocho años, perdió la voz por un problema de reflujo. Me sentí frustarada impotente, me dio la depresión, fueron tiempos muy difíciles. Dios me otra oportunidad para cumplir mi destino y con ella llenaré el escenario esta noche”, dijo la peruana previo a su presentación en ‘El retador de México’.

‘El Retador’ es un programa mexicano que tiene como finalidad encontrar a los mejores imitadores de voces sin importar la nacionalidad. Sin duda nuestra compatriota dejó en alto el nombre del Perú tras su apoteósica presentación en el país mexicano.

