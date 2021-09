Caso Real Plaza: Director de Liderman asegura que hubo “exceso de fuerza” tras muerte de Alex Gensollen Vera

Salen a la luz más imágenes de Alex Vera Tudela.

El caso de Alex Gensollen Vera Tudela, sigue en pie y es que aún las causas de su muerte siguen en investigación. Sin embargo, tras revelarse ciertos detalles en la necropsia de ley, la familia asegura que los hematomas que presenta no son normales y esto llevaría a pensar que hubo un “exceso de fuerza” por parte de los agentes de seguridad de la tienda Oechsle de Real Plaza San Borja.

Esta versión no estaría alejada de la realidad, y es que al consultarle a dos directores de empresa de seguridad, los agentes mencionados en este caso, no habrían seguido los protocolos.

Los directores de operaciones de las empresas de seguridad Liderman, Tuvia Balon, y de ISEG, Gonzalo Isasi, señalaron que “hubo un exceso de fuerza de manera desproporcionada” por parte de los agentes de seguridad que intervinieron al ciudadano Alex Gensollen Vera.

En declaraciones para el medio de noticias de Panamericana TV, Balon sostuvo que en este caso, que terminó con la vida del mencionado joven, “hubo una ruptura de varios protocolos”, por lo que la empresa que representa “se hace responsable de todo el evento”.

“Nosotros preparamos al personal justamente para evitar a una persona fallecida en nuestras instalaciones. Nosotros estamos a cargo de las áreas comunes. Nuestro agente Vicente Oliva tomó contacto con la persona que entró, lamentablemente de manera violenta y sin mascarilla. Eso es lo que activó el plan de emergencia. Hubo una comunicación por la radio”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, Isasi mencionó que, tras la señal de alerta del personal de Liderman, no se sabía cuál sería el recorrido de Alex Vera dentro del centro comercial, ya que, antes de ingresar a Oechsle, se dirigió hacia una pollería.

“Durante los diez minutos que transcurre dentro de la tienda, el señor no se dirigió a comprar zapatillas, como se menciona, sino que va primero a un lineal de cajas. No sabemos qué quería hacer ahí. Personal de seguridad lo busca para pedirle que se retire. El señor vuelve a correr hacia la trastienda, una zona no autorizada para el público. Se le invita a salir de acuerdo al protocolo. En las imágenes se ve que es acompañado hacia la puerta por un agente, pero decide no salir e ingresa nuevamente a la tienda”, contó.

No obstante, también expresó que dicha intervención no debió terminar en una muerte.

“Tenemos a una persona muerta y asumimos la responsabilidad de este hecho hasta donde nos alcance. Hacemos un mea culpa”, agregó.

¿QUÉ PASÓ CON ALEX GENSOLLEN VERA TUDELA?

Un hombre de 38 años de edad murió en extrañas circunstancias en el interior de una tienda por departamentos del centro comercial Real Plaza de San Borja, tras ser intervenido por un grupo de agentes de seguridad que habrían forcejeado con él por negarse a abandonar el lugar, ya que se encontraban a punto de cerrar.

Los familiares, quienes se enteraron de la muerte de Alex Gensollen Vera Tudela (38) recién al día siguiente del confuso incidente, denunciaron que la víctima habría sido asesinada. De acuerdo a la necropsia de ley realizado al cuerpo, este presenta edema pulmonar y cerebral, además de tener cortes, moretones y signos de asfixia.

TIENDA OECHSLE SE PRONUNCIÓ TRAS EXTRAÑA MUERTE DE ALEX GENSOLLEN VERA TUDELA

Tras el hecho, la tienda Oechsle, donde Vera Tudela perdió la vida, emitió un comunicado en el que señala que “la noche del 14 de septiembre, durante el proceso de cierre de la tienda, el señor A.G.V.T ingresó de manera intempestiva cuando el local ya estaba sin atención al público”.

“El personal de seguridad le exigió que se identifique y se retire del local. Ante ello se resistió por lo cual fue inmovilizado por el personal de la agencia de seguridad, aplicando sus protocolos para este tipo de situación”, manifestaron.

SEGUIR LEYENDO