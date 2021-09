Magaly Medina pide al presidente Pedro Castillo que apoye a SJL: “No lo he visto en ningún momento”

Magaly Medina invoca a Pedro Castillo para que ayuda a pobladores de San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram/ Andina)

Magaly Medina no quita el dedo del renglón ante la situación que enfrenta San Juan de Luirgancho con la escasez del agua. La conductora de TV continúa presentando casos donde se puede ver la extrema pobreza que enfrentan los pobladores de este distrito.

La periodista recalcó que a tantas carencias se sumó la falta de agua, y lo que intenta hacer difundiendo estas historias es conmover a las autoridades y a la propia ciudadanía para que apoyen y no los dejemos solos.

“Como siempre gobierno tras gobierno se olvidan de ellos, ni qué decir de los alcaldes” , señaló la conductora de TV, quien agregó que solo se acuerdan de ellos cuando están en campaña y requieren de sus votos

Medina resaltó que hay que agradecer lo que tenemos, pues muchos hermanos peruanos sufren verdaderas necesidades. “Quiero apelar a alguna autoridad, si alguien nos ve, si un ministerio, si alguien quiere hacer algo por nuestro país”, resaltó.

Incluso, se animó a pedir la ayuda de Pedro Castillo , a quien no ha visto durante todo este tiempo tras el corte de agua en San Juan de Lurigancho.

“Al Presidente de la República, que dice que viene de un caserío de Cajamarca , que ha pasdo pobreza, que es un maestro que ha llegado a la presidencia y que es la voz representantiva del pueblo, no lo he visto aparecer en ningún momento ante esta escasez del agua, no lo he visto hacer algo ”, resaltó Medina, indicando que no se trata de un asistencialismo barato, sino de ayudar realmente a personas muy necesitadas.

“Ellos necesitan atención médica, se necesita ir y ser proactivo, ir a los comedores popularesy llevarles qué comer”, acotó.

La conductora no pudo evitar conmoverse cuando presentó el caso de una abuelita que vivía en pobreza extrema, que incluso no contaba con un colchón para dormir.

“Está abuelita no tiene un colchoncito, en las madrugadas hace mucho frío. Yo le voy a llevar un colchoncito este lunes, se lo prometo. Quiero sensibilizar a quienes tienen el poder en este país. No más pobreza quiere decir que no tengamos má gente así. Yo no soy economista ni tengo ningún tipo de poder, más que presentarles (estos casos), esto solo es un botón de los dramas familiares”, señaló.

Magaly Medina indignada les pide perdón por el olvido de las autoridades

Magaly Medina usó su programa de TV para expresar su indignación con las autoridades, por no hacer nada por la gente necesitada tras el corte de servicio de agua. Como se recuerda, la periodista asistió esta mañana al distrito más poblado de Perú para llevar 10 camiones cisternas, baldes y cajas de dispensadores de agua.

La conductora de televisión señaló que en esta visita se sintió impotente, pues el agua que llevó no fue suficiente. Ante ello, prometió regresar con 5 cisternas más.

“En esta pandemia felizmente no hemos perdido nuestro trabajo. Entonces, hemos decidido devolver un poquito y ayudar. Las autoridades no quieren ver, no quieren ayudar. Esta mañana con los recursos que teníamos llevamos 10 camiones cisternas que llegaron a los puntos más altos de la zona, que no fue suficiente.Les he prometido 5 camiones cisterna más, no va a solucionar el problema pero al menos les va a permitir aguantar un poquito. Hemos llevado 100 baldes y 50 cajas de dispensadores de agua, que en preferencia le dimos a madres de comedores populares, a viejitos y personas que no pueden estar moviéndose”, detalló la conductora, quien explicó que fue iniciativa de ella y de su esposo Alfredo Zambrano.

Magaly Medina aclara que no quiere ser política

Asimismo, resaltó a las cámaras de ‘Magaly Teve: La Firme’ que nadie la está patrocinando, y que todo lo donado salió de su bolsillo porque es una forma de agradecer lo que tiene. Magaly Medina fue la encargada de dirigir las entregas y hacer que cada camión llegue a los lugares más alejados y altos de SJL, aquellos donde no llega el agua desde hace una semana.

