Magaly Medina promete llevar más agua a vecinos de SJL e indignada les pide perdón por el olvido de las autoridades

Magaly Medina critica a las autoridades por abandonar a los pobladores de SJL. (Foto: Instagram)

Magaly Medina usó su programa de TV para expresar su indignación con las autoridades, por no hacer nada por la gente necesitada tras el corte de servicio de agua. Como se recuerda, la periodista asistió esta mañana al distrito más poblado de Perú para llevar 10 camiones cisternas, baldes y cajas de dispensadores de agua.

La conductora de televisión señaló que en esta visita se sintió impotente, pues el agua que llevó no fue suficiente, es por ello que prometió regresar con 5 cisternas más.

“En esta pandemia felizmente no hemos perdido nuestro trabajo. Entonces hemos decidido devolver un poquito y ayudar. Las autoridades no quieren ver, no quieren ayudar. Esta mañana con los recursos que teníamos llevamos 10 camiones cisternas que llegaron a los puntos más altos de la zona, que no fue suficiente. Les he prometido unos 5 camiones cisterna más, no va a solucionar el problema pero al menos les va a permitir aguantar un poquito . Hemos llevado 100 baldes y 50 cajas de dispensadores de agua, que en preferencia le dimos a madres de comedores populares, a viejitos y personas que no pueden estar moviéndose”, detalló la conductora, quien explicó que fue iniciativa de ella y de su esposo Alfredo Zambrano.

Magaly Medina aclara que no quiere ser política

Asimismo, resaltó a las cámaras de ‘Magaly Teve: La Firme’ que nadie la está patrocinando y que todo lo donado salió de su bolsillo porque es una forma de agradecer lo que tiene. Magaly Medina fue la encargada de dirigir las entregas y hacer que cada camión llegue a los lugares más alejados y altos de SJL, aquellos donde no llega el agua desde hace una semana.

“Realmente es desgarrador ver que la gente se nos acercaba con lágrimas en los ojos a pedirnos un poquito de agua, realmente qué impotente me sentí . Yo no entiendo cómo personas se meten a política y pierde la sensibilidad en el camino. No sé cómo hay gente sentada en puestos políticos importantes donde solo con solo una decisión, una palabra, podría aliviarle el sufrimiento a miles de personas, y no lo pueden hacer. No es nuestra responsabilidad como personas civiles, realmente nos indigna ver esta inoperancia del aparato político que dirige nuestro país” , resaltó

A través de un informe sobre su visita a San Juan de Lurigancho, se puede ver cómo muchos se le acercaron a la conductora para agradecerle por tanta solidaridad, a lo que Magaly aclaró que su intención no es hacer política, solo es un gesto como ciudadana ante el olvido de las autoridades.

“¿Por qué el gobierno no le pide a Sedapal que lleve agua gratis a las zonas más altas? Solo ponen puntos de distribución, estas personas viven en zonas muy alejadas. No les llega el agua, cuando he ido no hay ninguna oportunidad, están abandonados”, acotó la conductora de TV, quien resaltó que no hay respuesta del actual gobierno.

“Yo felizmente no intento ser política, yo no quiero ser congresista, absolutamente nada quiero ver con la política, a mi déjenme la distracción y el entretenimiento, pero soy una mujer que se compromete con gente humilde , que no me gustaría estar en su lugar, y si estuviera en su lugar, entonces me sentía muy mal si nadie me apoyaría. Creo que un poco de sensibilidad de las autoridades es lo que nos hace falta”, remarcó bastante consternada.

Finalmente, y emitiendo un gran suspiro, pidió disculpas a los vecinos de San Juan de Lurigancho por el olvido de las autoridades. “ De verdad, a toda la población de San Juan de Lurigancho, les pido perdón en nombre de la indiferencia de sus autoridades”, concluyó la animadora.

