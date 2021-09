Jean Deza rompió su silencio tras fiesta covid: “El domingo entrené en buenas condiciones”

Jean Deza protagonista de una nueva indisciplina en el fútbol peruano.

El último fin de semana, Jean Deza volvió a caer en una indisciplina como futbolista de Carlos Stein. El delantero protagonizó fiesta covid por el cumpleaños de su pareja Gabriela Figueroa, rompiendo la ‘burbuja’ sanitaria, y fue a entrenar por la mañana. Tras ello, el club de la Liga 2 lo separó del plantel mientras analiza alguna sanción. Este jueves, el popular ‘Ratón’ rompió su silencio.

Y lo hizo para el programa de espectáculos ‘Mujeres Al Mando’ de Latina. En conversación vía teléfono, Jean Deza reconoció su participación en el evento y aseguró fue a trabajar en buenas condiciones. “Tiene que averiguar todo correctamente”, enfatizó el exjugador de Alianza Lima, Binacional, entre otros.

“Ha sido una pequeña reunión familiar, tipo almuerzo, que le hice a mi señora por su cumpleaños. Ha sido familiar, hasta 8-9 de la noche. De ahí sabía que tenía que dormir porque mañana tenía que entrenar”, contó Jean Deza sobre el tono del último sábado. Cabe señalar que, un día antes, el pelotero jugó con Carlos Stein la Segunda División de Perú.

“El tema de la orquesta es porque un familiar mío que vive en mi casa le trajo una sorpresa a mi mujer. Ahí tuve que tomar una mejor decisión y no aceptar. Pero en esos momentos era una alegría para ella y lo acepté”, se excusó el futbolista de 28 años.

Sobre el comunicado de Carlos Stein, señaló: “Han hablado conmigo y me han dicho que por protocolo no puedo entrenar... por las imágenes que presentaron. Ellos son conscientes que he llegado el domingo a entrenar en buenas condiciones . Tienen que averiguar todo correctamente”.

Jean Deza y Gabriela Figueroa en Instagram.

COMUNICADO DE CARLOS STEIN POR CASO JEAN DEZA

“Hacemos de público conocimiento a toda la opinión pública que, ante los hechos expuestos en medios de comunicación, el futbolista Jean Deza ha sido aislado y separado de nuestra institución de forma preventiva, mientras se realicen las investigaciones disciplinarias. El caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria del Club y de la FPF, a fin de imponerse las sanciones que corresponda”.

LAS INDISCIPLINAS DE JEAN DEZA

No es la primera vez que el popular ‘Ratón’ cae en un acto de indisciplina en el fútbol peruano. Su caso más sonado fue en Alianza Lima (2020), cuando cometió una serie de hechos antideportivos que terminaron con su expulsión del club. Luego pasó a Binacional y también recibió un correctivo (lo separaron y al final no le renovaron contrato. Tras ello se fue a jugar la Segunda División y Carlos Stein fue otra ‘víctima’ de sus acciones.

SU RELACIÓN CON GABRIELA FIGUEROA

“Me está yendo bien en el amor con ella. Es una mujer madura. En el trabajo también, solo que ha ocurrido un inconveniente. Me gustaría casarme con ella, pero todo a su tiempo. Todo con calma. Estoy creciendo en todos los aspectos. Más adelante se verá”.

Jean Deza también comentó que más adelante podría volver a ser papá. “Todo tiene que ser planificado y gracias a Dios ahora tenemos metas juntos”.