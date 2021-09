Gustavo Dulanto: “Me encantaría ser convocado a la selección peruana, pero todavía no se han comunicado conmigo”

Gustavo Dulanto terminó como capitán en la victoria de Sheriff por Champions League.

Gustavo Dulanto es el nombre que todos comentan en suelo peruano. El defensa nacional jugó por primera vez la Champions League y sacó nota alta. Su equipo Sheriff de Moldavia derrotó 2-0 a Shakhtar de Ucrania en condición de local y logró sus primeros (e históricos) 3 puntos en el grupo D. El jugador sabe que desde La Videna lo vieron y sueña con su llamado a la ‘Bicolor’.

“Nosotros somos conscientes del grupo en el que estamos y el torneo. Somos el patito feo de la Champions League, pero el fútbol no tiene lógica y mientras uno no deje de meter, van a salir resultados como el de ayer”, resaltó Gustavo Dulanto en entrevista telefónica para el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

LA SELECCIÓN PERUANA, UN OBJETIVO

“Siempre estoy atento a lo que suceda en la selección peruana. Hasta cuando no jugaba estaba pendiente de a quiénes convocaban o no, para cualquier deportista es lo mejor que le podría suceder”, contó el defensa central de Sheriff.

“ Me encantaría ser convocado en la selección peruana , pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos”, anheló el exjugador de Universitario, UTC de Cajamarca, entre otros. “Yo me siento en gran momento”, acotó.

“He jugado como central por derecha, sobre todo aquí en Moldavia. Me siento cómodo jugando por izquierda, pero a la derecha no hay ningún problema”, dijo sobre su posición en el campo. ¿Podría ser opción en la defensa nacional?

“Para estar en la selección tienes que tener continuidad y yo siempre me he trabajado para estar ahí. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro”, lanzó Gustavo Dulanto en el enlace.

Eso sí, ninguno del comando técnico de la ‘Blanquirroja’ se ha puesto en contacto con el jugador de 26 años. “Nadie de la selección peruana se ha comunicado conmigo, con el club creo que tampoco. No me han comentado nada”.

Como se sabe, el conjunto de Ricardo Gareca viene teniendo problemas en defensa. Uno de los más criticados fue Anderson Santamaría, quien permitió los 2 goles de Brasil en el último partido de Perú por Eliminatorias Qatar 2022. Se espera cambios para octubre y Gustavo Dulanto suena fuerte en San Luis.

Gustavo Dulanto en su debut en Champions: 90 minutos, 7 despejes, bloqueó 3 disparos, 1 intercepción, 6 recuperaciones, ganó 3 de 4 duelos terrestres, éxito en 5 de 8 trazos largos y solo cometió 1 falta. Además, terminó el duelo con el gafete de capitán. DE PERÚ PARA EL MUNDO. pic.twitter.com/Z23mjs6X01 — Invictos (@InvictosSomos) September 15, 2021

