Universidad San Marcos: ¿Cómo será el nuevo proceso de admisión para diciembre?

La Universidad Mayor de San Marcos, contará con un nuevo proceso de admisión presencial para el mes de diciembre. Tras la buena experiencia que se ha tenido en estas últimas fechas, se ha designado dar ciertos ajustes para evitar fraudes, retrasos y sobre todo posibles contagios por el Covid 19.

AJerí Ramón Ruffner, rectora de esa casa superior de estudios, fue la encargada de brindar esta información, al mismo tiempo que se sintió muy satisfecha con el primer proceso de admisión presencial desarrollado los dos últimos fines de semana, con la participación de 26.631 postulantes.

Recordemos que el examen de admisión de San Marcos, ha sido uno de los más esperados, luego que por la pandemia se quedó en stand by el proceso, hasta que no se rigiera una modalidad en la que permita que los alumnos no se contagien ni creen aglomeraciones al momento de dirigirse a la casa de estudios.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para llevar a cabo este proceso. Estamos demostrando que lo que uno ofrece, se tiene que cumplir. Por eso, para fines de diciembre vendrá el siguiente examen de admisión ordinario” , manifestó para la agencia Andina

Jerí Ramón Ruffner consideró que el primer examen presencial ha logrado marcar un hito histórico y trascendental debido a que todos colaboraron para lograr desarrollarlo con éxito, a pesar del poco tiempo con el que se contó para organizarlo.

“Los permisos correspondientes para tomar este examen nos lo dieron 24 horas antes. Debo reconocer la labor de docentes y trabajadores con los que se pudo disponer adecuadamente del estadio de San Marcos, con la mejor atención a los postulantes y cumpliendo las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno”, destacó.

Traslado externo para universidades no licenciadas por Sunedu

La titular sanmarquina también señaló que en el mes de octubre se realizará el examen presencial de traslado externo dirigido a estudiantes de universidades no licenciadas por la Sunedu y que buscan seguir con sus estudios superiores en la Decana de América. “Se trata de un compromiso con el Ministerio de Educación”, resaltó.

Según los voceros de la UNMSM, para este examen de octubre se han dispuesto 643 vacantes y las inscripciones estarán abiertas a más tardar la primera semana de ese mes.

No olvidemos que son varias las universidades en nuestro país que han sido cerradas por no contar con las licencias adecuadas para su funcionamiento. Esta es una buena oportunidad para que los jóvenes no pierdan la oportunidad de seguir estudiando.

¿Quiénes fueron los estudiantes que lograron obtener el primer puesto en el ultimo examen de admisión de UNMSM?

Los alumnos que lograron los cinco primeros puestos en la prueba fueron José Reyes Tolentino, en el área de Ciencias Políticas; Dayly Gloria Depaz Doroteo, que estudiará Ingeniería de Telecomunicaciones; Ruth Karen Laurente Garma, que ingresó a Medicina Humana; Carolay Salas Boza, que ingresó a Administración de Negocios Internacionales; y Moisés David Rojas Cruz, ingresante a Computación Científica.

Premio a la excelencia

En una ceremonia desarrollada en el Centro Cultural de la universidad, la rectora Jerí Ramón Ruffner entregó obsequios a los jóvenes ingresantes y los alentó a seguir esforzándose durante toda su carrera profesional.

“Ustedes son los ingresantes del Bicentenario y del examen de admisión del Bicentenario”, señaló la rectora sanmarquina al expresar que los jóvenes ingresantes empiezan una nueva etapa en la cual universidad les ofrecerá las competencias y habilidades de alto nivel en su formación integral.

¿Cuántos alumnos postularon a la Universidad San Marcos en setiembre 2021?

En el reciente examen de admisión, desarrollado en cuatro fechas en el estadio de la universidad, participaron 26 mil 631 postulantes. El número de vacantes ofrecido por la universidad ascendió a 6,873.

