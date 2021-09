Bono Yanapay Perú: Modifican lineamientos para padrón de beneficiarios

No te dejes sorprender por malhechores cibernéticos.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), acaba de aprobar la modificación de los lineamientos para la elaboración del Registro de Ciudadanos Elegibles y el Padrón de Ciudadanos Beneficiarios del Subsidio Monetario Individual Yanapay Perú.

Así se determinó a través de la Resolución Ministerial N° 180-2021-Midis, publicado este 13 de setiembre en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma aprueba la modificación del documento técnico denominado “Lineamientos para la elaboración del registro de ciudadanos elegibles y el padrón de ciudadanos beneficiarios del subsidio monetario individual conforme al Decreto de Urgencia Nº 080-2021” versión 2.0, aprobado por Resolución Ministerial N° 163-2021-Midis.

Asimismo, también se dispuso la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis).

La norma lleva la rúbrica de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.

(Con información de Andina)

LINK OFICIAL del Bono 350 Yanapay Perú

No olvides que debes ingresar a la pagina oficial del Bono Yanapay para consultar si eres o no beneficiario. No olvides respetar las fechas de acuerdo a la grupo que pertenezcas.

A continuación te detallaremos cuáles son los pasos a seguir:

Ingresa a este enlace: https://consultas.yanapay.gob.pe

Coloca los datos que te solicitan como: número de DNI y fecha de emisión del mismo

Da clic en el recuadro donde dice ‘No soy un robot’

Acepta la política de privacidad

Lee la política de privacidad

Por último, consulta si eres beneficiario.

