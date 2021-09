“No podría tenerlo y lo maté”, la fría confesión de la mujer que asesinó y asfixió a su hijo de tres años

Elvira Salvatierra asesinó a su hijo de 3 años por considerarlo un estorbo en su vida

“Yo no podía tenerlo. Primero lo asfixiamos con su frazada”, fue la fría confesión de Elvira Salvatierra Contreras a la policía tras ser hallada dentro de un cuarto de hotel escondida luego de asesinar y descuartizar a su hijo de tres años en en la provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica.

De acuerdo al detalle de las declaraciones de Elvira, el pequeño representaba un ‘estorbo’ en su vida y en sus planes con su nueva pareja, Paco Montes Urbano, quien le habría sugerido ‘vender’ al niño porque en sus planes no estaba criar hijos que no eran de él.

Es así que la mañana del 6 de septiembre la mujer tomó la frazada del menor y le tapó el rostro asfixiándolo hasta la muerte. Posteriormente, llevó el cuerpo el pequeño a una vivienda abandonada y con un cuchillo desmembró el pequeño cuerpo del menor de 3 años.

“Yo no podía tenerlo y Paco me dio la idea... Estaba pensativa y no sé como así he decidido hacer esas cosas”, dijo después de narrar los detalles del horrendo crimen.

De acuerdo al parte policial con las primeras declaraciones de Paco Montes, este manifestó que no supo que su pareja había asesinado al niño. “Le pregunto por su hijo y ella me respondió ‘no me hables más de mi hijo a tí te mataría y te haría hervir en una olla’”.

“Quizás lo haya matado a su hijo por la noche. Estaba nerviosa y desesperada. Cuando llegó a mi casa, ella ingresó al baño donde se demoró 30 minutos, se lavó las manos en el lavadero, oliéndose las mismas a cada momento, pero luego retornó al cuarto a descansar”, dijo el cómplice tratando de echarle toda la culpa a la mujer.

CAPTURADO EN HUANCAVELICA

Tras cometer el escabroso crimen, la pareja viajó a Lima y se quedó en un hotel en el distrito de Santa Anita. En el lugar ambos planificaban su nuevo futuro juntos, pero Paco Montes decidió regresar a Huancavelica y armar una coartada para no levantar sospechas, pero la policía ya estaba al tanto del caso.

El hombre llegó a su vivienda de Huancavelica y denunció que había encontrado los restos de un niño en su propiedad, pero al ser interrogado cayó en contradicciones y no tuvo más remedio que confesar el crimen y dar la ubicación de la mujer.

El general Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, se mostró conmocionado por la escalofriante confesión de la mujer.

“Es un hecho muy lamentable, el sujeto había salido recientemente de un penal por el delito de violación sexual y el impedimento para que prosiga su relación sentimental habría sido el niño [...] Lo que ella nos contó fue algo escalofriante, se han dado un conjunto de situaciones, además fue a conciencia, no es un tema que haya sido accidental. Ella será trasladada a la ciudad de Huancavelica donde se realizan las investigaciones”, sostuvo Angulo.

Tras ser capturados, Elvira Salvatierra y Paco Montes serán confrontados ante las autoridades de Huancavelica y podrían ser condenados de 35 años a cadena perpetua.

