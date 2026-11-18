Un bombero rocía con agua. (Reuters/Angela Ponce)

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La Audiencia Provincial de Ourense ha rechazado la reclamación de más de 84.000 euros por lucro cesante a un bombero al que la Seguridad Social reconoció una incapacidad permanente total. El tribunal concluye que esa incapacidad no fue consecuencia directa del accidente de tráfico que sufrió en enero de 2020, sino de una enfermedad cervical degenerativa previa. El siniestro ocurrió el día 24 de ese mes en la carretera de Tintores, en Verín. Según la resolución, un vehículo asegurado por Helvetia no respetó una señal de stop y se cruzó en la trayectoria del coche que conducía el bombero, que volcó y acabó sobre el techo en una cuneta.

La sentencia, dictada el 13 de octubre de 2026, confirma la resolución del Tribunal de Instancia de Verín. El demandante, director técnico o vicegerente del servicio de bomberos, reclamaba 143.252,81 euros a la aseguradora del otro vehículo. El conductor aseguró que necesitó 590 días para recuperarse y que sufrió secuelas cervicales y en un hombro. También pidió una indemnización por gastos médicos, una operación, pérdida de calidad de vida y los ingresos que afirmaba haber dejado de percibir durante la baja y después de obtener la incapacidad permanente.

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El juzgado estimó parte de la demanda y fijó una indemnización de 25.492,21 euros. De esa cantidad debían restarse 13.005,10 euros abonados por la aseguradora y otros 11.725,32 euros que la compañía pagó tras aceptar una parte de la reclamación. El bombero recurrió, pero la Audiencia ha desestimado su petición y le ha impuesto las costas de la segunda instancia.

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El tribunal relaciona incapacidad con una enfermedad

La cuestión principal era decidir si la incapacidad permanente total reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se debía al accidente. El organismo concedió la prestación en julio de 2022 por una cervicobraquialgia en el lado izquierdo, cuando el trabajador todavía se recuperaba de una operación en el hombro derecho. La Audiencia respalda el informe médico presentado por la aseguradora. La perito concluyó que el accidente causó lesiones en el hombro derecho y agravó de forma moderada una artrosis cervical previa, pero descartó que provocase una lesión cervical incapacitante.

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Los magistrados señalan que el bombero ya tenía antecedentes de problemas degenerativos en la columna cervical y en el hombro. Según el informe, una hernia cervical causada por un traumatismo habría provocado desde el principio pérdida de fuerza, problemas de sensibilidad o falta de reflejos. Nada de eso apareció tras el accidente. La sentencia también destaca que la incapacidad se reconoció por molestias en el lado izquierdo, mientras que las lesiones relacionadas con el choque afectaban al lado derecho. Para el tribunal, este dato apoya que la incapacidad se debió a una enfermedad cervical crónica y no al siniestro. Por ello, la Audiencia rechaza los 84.208 euros solicitados por pérdida de ingresos a causa de la incapacidad permanente total. Solo pueden indemnizarse los daños cuya relación con el accidente quede demostrada.

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La recuperación se limita a 245 días

La Audiencia confirma el cálculo de las lesiones temporales fijado en primera instancia. El bombero reclamaba 590 días de recuperación, pero el tribunal considera probados 245 días de perjuicio moderado, hasta el 24 de septiembre de 2020, cuando recibió el alta laboral inicial. La operación de hombro realizada en marzo de 2022 sí guarda relación con las lesiones del accidente. Aun así, los magistrados mantienen que debe valorarse como una intervención de grado II y no de grado IV, como pedía el demandante.

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El tribunal también rechaza indemnizar al bombero por los ingresos que dice haber perdido durante la baja. Un informe concluyó que no sufrió una pérdida económica que pudiera compensarse. Además, la Audiencia señala que la aseguradora nunca aceptó pagarle una cantidad por este motivo. La sentencia mantiene los 643 euros por gastos médicos, pero rechaza otros 800 euros de consultas privadas porque no quedó probado que fueran necesarias. Tampoco obliga a la aseguradora a pagar intereses de demora: considera que presentó una oferta dentro de plazo y que el bombero no entregó toda la documentación médica necesaria.