Las redes, sobre todo Facebook, están empezando a reaccionar por miedo reputacional. En el mes de octubre, Facebook y Twitter se unieron a la iniciativa de Google, First Draft Coalition, con el objetivo de combatir la difusión de noticias falsas. Y, días antes de las elecciones estadounidenses, Facebook implementó un sistema de suspensión automática para evitar la difusión de dichos contenidos. Pero esa capacidad discrecional también puede servir para otras prácticas como la elaboración de listas negras, las sospechas de partidismo y, en definitiva, la ruptura de la neutralidad de la Red en pro de la veracidad informativa. En esta línea, The New York Times ha desvelado que Facebook estaría probando una herramienta para ocultar determinadas informaciones por zonas geográficas, con el objetivo de contentar al régimen chino.