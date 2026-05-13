México

Reforma en Edomex permite elegir primero el apellido materno: ya suman 26 registros de bebés

La nueva disposición del Código Civil del Estado de México impulsa la igualdad sustantiva y reconoce el papel de las madres en la identidad familiar

Guardar
Google icon
registro apellido materno Edomex
Registro de bebés con el apellido materno, suman 26 casos (Gob. Edomex)

A un mes de la aprobación de la reforma al Código Civil del Estado de México, el gobierno estatal informó que ya se han realizado 26 registros de nacimiento en los que el apellido materno fue colocado en primer lugar, como parte de una medida que busca fortalecer la igualdad sustantiva y otorgar mayor libertad a las familias mexiquenses.

La reforma permite que madres y padres decidan, de común acuerdo, el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, rompiendo con una tradición histórica en la que el apellido paterno ocupaba automáticamente el primer lugar.

PUBLICIDAD

La medida representa un cambio jurídico y cultural orientado a construir un modelo más incluyente, equitativo y acorde con las nuevas dinámicas sociales.

Registro Civil del Edomex reporta primeros casos

Registro Apellido Materno Edomex
La disposición del Código Civil del Estado de México entro en vigor en abril pasado (Gob. Edomex)

La Dirección General del Registro Civil del Estado de México, dependiente de la Consejería Jurídica estatal, detalló que uno de los primeros casos registrados fue el de Cecilia Wendolyn Machuca Ramírez y Alejandro Gutiérrez Tourlay, quienes decidieron registrar a su bebé como Ezra Mateo Tourlay Machuca.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Alejandro Gutiérrez Tourlay, la decisión estuvo motivada por el deseo de honrar a su madre, quien sacó adelante sola a su familia.

“Siempre queríamos llevar el nombre de mi mamá porque, siendo madre soltera de tres hijos, fue quien nos sacó adelante siempre trabajando. Es un honor para mí poder ponerle a mi hijo el apellido de mi mamá”, expresó.

Por su parte, Cecilia Wendolyn Machuca señaló que esta decisión también tiene relación con la identidad personal y familiar.

“Es una gran manera de reconocer el papel materno en todos los niveles, pero también que uno pueda elegir qué apellido quiere heredar y qué historia quiere heredar a sus hijos”, comentó.

Reforma impulsa igualdad entre mujeres y hombres

Registro Apellido Materno Edomex
La modificación al Código Civil representa un avance importante en materia de igualdad de género (Gob. Edomex)

Autoridades mexiquenses destacaron que la modificación al Código Civil representa un avance importante en materia de igualdad de género y derechos familiares, ya que brinda las mismas condiciones tanto a hombres como a mujeres al momento de decidir el orden de los apellidos.

El director general del Registro Civil del Estado de México, Leo Larraguivel Hinojosa, explicó que esta medida busca garantizar certeza jurídica y autonomía a las familias.

“Ahora, con esta reforma, se les da la oportunidad y la autonomía a las familias para poder escoger el orden de los apellidos; se les permite decidir, en igualdad de condiciones, quién va a poner su primer apellido”, afirmó el funcionario.

Asimismo, indicó que esta acción forma parte de la visión humanista impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, enfocada en fortalecer la justicia social y la igualdad sustantiva en la entidad.

Cambio cultural en las familias mexiquenses

Un perro Caramelo de raza mixta, color canela, se sienta en primer plano mientras una familia mexicana (padre, madre, hija) sonríe desde el sofá detrás.
Una familia mexicana, compuesta por un padre, una madre y su hija, posa sonriente junto a su perro Caramelo en la acogedora sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas y autoridades consideran que esta reforma también representa un cambio cultural dentro de la sociedad mexiquense, ya que reconoce el papel de las madres en la construcción de identidad y unidad familiar.

La posibilidad de elegir el orden de los apellidos no elimina ninguna tradición familiar, sino que amplía los derechos de decisión de las familias y fomenta relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres.

Además, este tipo de medidas coloca al Estado de México entre las entidades que avanzan hacia esquemas legales más modernos en materia de derechos civiles y familiares.

Con esta reforma, el Gobierno del Estado de México busca consolidar políticas públicas enfocadas en la equidad, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres dentro de la vida familiar y social.

Temas Relacionados

Registro CivilEdomexmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso CIA en Chihuahua: el recuento completo del operativo, las contradicciones y lo que se investiga

Videos, declaraciones cruzadas y una investigación federal mantienen bajo escrutinio el operativo realizado en la sierra de Chihuahua que llevó al decomiso de un narcolaboratorio

Caso CIA en Chihuahua: el recuento completo del operativo, las contradicciones y lo que se investiga

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

El fenómeno surcoreano aterriza por primera vez en la capital mexicana con su tour “KNOCK ON Vol. 2”

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

Beca Rita Cetina 2026: ¿qué papeles deben presentar padres y alumnos para obtener la tarjeta?

Entre el 18 de mayo y el 31 de julio, las familias con hijos en primaria pública pueden recoger la tarjeta que les dará acceso al apoyo

Beca Rita Cetina 2026: ¿qué papeles deben presentar padres y alumnos para obtener la tarjeta?

Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

El perrito tenía habría muerto por un accidente, sin embargo, la falta de detalles sobre lo ocurrido desató preguntas entre los usuarios en redes sociales

Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

Captan presunta amenaza de agente del MP dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan

Un ciudadano denunció presuntas amenazas por parte del agente dentro de las instalaciones de la FGJEM

Captan presunta amenaza de agente del MP dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Chapitos y la ruta hacia su posible entrega en EEUU: las claves detrás de su presunta rendición negociada

Los Chapitos y la ruta hacia su posible entrega en EEUU: las claves detrás de su presunta rendición negociada

Asesinan a María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Homicidio múltiple en Tlaxcala: localizan cinco hombres ejecutados con heridas de bala en Atlangatepec

CIA en México: presuntos agentes convivieron con el director de la AEI y uno estuvo armado en la FGE Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

Joji liderará el Festival Vaivén 2026: cartel completo, fecha y venta de boletos

DJ Mami, amiga de Cazzu, lanza remix viral con frase de Ángela Aguilar

BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

DEPORTES

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

México como sede de Mundiales: qué pasó en 1970, en 1986 y que se espera del equipo en 2026

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026