Reforma en Edomex permite elegir primero el apellido materno: ya suman 26 registros de bebés

Registro de bebés con el apellido materno, suman 26 casos (Gob. Edomex)

A un mes de la aprobación de la reforma al Código Civil del Estado de México, el gobierno estatal informó que ya se han realizado 26 registros de nacimiento en los que el apellido materno fue colocado en primer lugar, como parte de una medida que busca fortalecer la igualdad sustantiva y otorgar mayor libertad a las familias mexiquenses.

La reforma permite que madres y padres decidan, de común acuerdo, el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, rompiendo con una tradición histórica en la que el apellido paterno ocupaba automáticamente el primer lugar.

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La medida representa un cambio jurídico y cultural orientado a construir un modelo más incluyente, equitativo y acorde con las nuevas dinámicas sociales.

Registro Civil del Edomex reporta primeros casos

La disposición del Código Civil del Estado de México entro en vigor en abril pasado (Gob. Edomex)

La Dirección General del Registro Civil del Estado de México, dependiente de la Consejería Jurídica estatal, detalló que uno de los primeros casos registrados fue el de Cecilia Wendolyn Machuca Ramírez y Alejandro Gutiérrez Tourlay, quienes decidieron registrar a su bebé como Ezra Mateo Tourlay Machuca.

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De acuerdo con Alejandro Gutiérrez Tourlay, la decisión estuvo motivada por el deseo de honrar a su madre, quien sacó adelante sola a su familia.

“Siempre queríamos llevar el nombre de mi mamá porque, siendo madre soltera de tres hijos, fue quien nos sacó adelante siempre trabajando. Es un honor para mí poder ponerle a mi hijo el apellido de mi mamá”, expresó.

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Por su parte, Cecilia Wendolyn Machuca señaló que esta decisión también tiene relación con la identidad personal y familiar.

“Es una gran manera de reconocer el papel materno en todos los niveles, pero también que uno pueda elegir qué apellido quiere heredar y qué historia quiere heredar a sus hijos”, comentó.

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Reforma impulsa igualdad entre mujeres y hombres

La modificación al Código Civil representa un avance importante en materia de igualdad de género (Gob. Edomex)

Autoridades mexiquenses destacaron que la modificación al Código Civil representa un avance importante en materia de igualdad de género y derechos familiares, ya que brinda las mismas condiciones tanto a hombres como a mujeres al momento de decidir el orden de los apellidos.

El director general del Registro Civil del Estado de México, Leo Larraguivel Hinojosa, explicó que esta medida busca garantizar certeza jurídica y autonomía a las familias.

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“Ahora, con esta reforma, se les da la oportunidad y la autonomía a las familias para poder escoger el orden de los apellidos; se les permite decidir, en igualdad de condiciones, quién va a poner su primer apellido”, afirmó el funcionario.

Asimismo, indicó que esta acción forma parte de la visión humanista impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, enfocada en fortalecer la justicia social y la igualdad sustantiva en la entidad.

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Cambio cultural en las familias mexiquenses

Una familia mexicana, compuesta por un padre, una madre y su hija, posa sonriente junto a su perro Caramelo en la acogedora sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas y autoridades consideran que esta reforma también representa un cambio cultural dentro de la sociedad mexiquense, ya que reconoce el papel de las madres en la construcción de identidad y unidad familiar.

La posibilidad de elegir el orden de los apellidos no elimina ninguna tradición familiar, sino que amplía los derechos de decisión de las familias y fomenta relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres.

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Además, este tipo de medidas coloca al Estado de México entre las entidades que avanzan hacia esquemas legales más modernos en materia de derechos civiles y familiares.

Con esta reforma, el Gobierno del Estado de México busca consolidar políticas públicas enfocadas en la equidad, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres dentro de la vida familiar y social.

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