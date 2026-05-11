Opinión

La prensa y la sociedad civil II

El aporte sostenido de los medios a la visibilidad y desarrollo del civismo es clave cuando la acción gubernamental resulta insuficiente

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Marcha de periodistas en Perú
El aporte sostenido de los medios a la visibilidad y desarrollo del civismo es clave cuando la acción gubernamental resulta insuficiente

En mi artículo titulado La prensa y la sociedad civil, publicado el 5 de mayo en Infobae, planteaba una novedosa idea para fortalecer, desde la prensa, a la sociedad civil. ¿Cómo? Asignando espacios gratuitos para comunicar contenidos producidos por las organizaciones cívicas.

Describía allí dos ejes necesarios para concretar esa propuesta para que los medios de prensa contribuyan al fortalecimiento de la sociedad civil. Uno de esos ejes pasa por identificar medios de prensa que puedan sumarse a la idea; y el otro se refiere tanto a la elegibilidad de las organizaciones cívicas que podrían beneficiarse con la iniciativa, como al contenido y formato de los anuncios.

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Gracias a la publicación de mi artículo pude y puedo sondear las posibilidades reales de llevar esta idea a la práctica. Y ello debido a las conversaciones que mantuve en los últimos días con periodistas y directivos de medios de prensa y también de las organizaciones cívicas.

Las primeras reacciones

La primera reacción de mis interlocutores, casi generalizada, fue de aceptación de la idea como buena, novedosa, útil y constructiva.

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Pero a renglón seguido se genera un estadio de incertidumbre con mis consultores sobre cómo llevar la idea de la práctica teniendo en cuenta las singularidades de un mundo mediático en permanente evolución y casi siempre en crisis.

Así, uno de los reparos que se me exhibió es que los medios de prensa no tienen entre sus costumbres operativas actuar conjuntamente con otros medios, incluso cuando la causa convocante sea noble -como esta lo es- y sin que existan contraindicaciones vinculadas con las líneas editoriales de cada medio. En este sentido, pude comprobar que sería casi imposible lograr un pronunciamiento en favor de esta idea suscrito por varios medios de prensa, pese a que la ven con buenos ojos.

En relación al otro eje mencionado, ocurre algo distinto. A diferencia de la indicada dinámica funcional de los medios de prensa, las organizaciones cívicas sí suelen actuar de manera conjunta frente a determinadas circunstancias de la vida democrática. Observo en especial a aquellas que trabajan en torno a la defensa del Estado de Derecho.

Sin embargo, pese a esa vocación de actuación conjunta, percibo que la elaboración de un protocolo que permita vislumbrar rápidamente la elegibilidad de un contenido cívico para que encaje en el sistema que estamos proyectando, no sería una tarea fácil.

Cada uno de estas organizaciones tiene una manera de ver la realidad que hace que lo que es bueno para una no lo sea para otra u otras. De tal modo que la fijación de, por ejemplo, diez parámetros para crear ese eventual protocolo en el que pienso, podría derivar en discusiones interminables haciendo sucumbir el proyecto.

Por todo ello pienso que se debe rendir tributo, a aquello de que “lo perfecto es enemigo de lo posible” simplificando y moderando la ambición creadora.

¿Sobrevive la idea?

Creo que sí. Pero dependerá de la buena voluntad de los medios de prensa.

Habría que dejar manos de cada medio, la formulación de las condiciones y los requisitos para encuadrar un contenido concreto proveniente de una organización cívica para el esquema novedoso que se propone.

Así, frente a cada requerimiento formulado por una organización cívica, el medio de prensa pondría a disposición el espacio que considere oportuno, teniendo en consideración para ello las connotaciones del contenido cívico a comunicar -que permitan una valoración- y su propia disponibilidad.

Concluyo señalando que no habría que descartar pensar que el medio de prensa que se sume a esta iniciativa tenga alguna ventaja, por ejemplo, de tipo fiscal; enmarcada en la técnica del fomento administrativo.

Fin.

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