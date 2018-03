En 2010, durante la conferencia All Things Digital organizada por The Wall Street Journal (WSJ), Steve Jobs se refirió a la cuestión de la privacidad en la industria tecnológica. Mark Zuckerberg estaba entre el público, a la espera de ser entrevistado a su vez. "Silicon Valley no es monolítico", dijo. "Nosotros siempre hemos tenido una perspectiva muy distinta sobre la privacidad que algunos de nuestros colegas".