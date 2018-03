Desde ese cargo clave, ha declarado la pasada semana: "He comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria, que hay escasez y desabastecimiento pero que quienes tienen tiempo y experiencia en la ONU, conocen la situación de países en Asia, África y América saben que Venezuela no enfrenta una crisis humanitaria con respecto a ellos" y cierra con esta perlita: "Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero".