Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Pipe Bueno aparecen junto al artista vallenato Poncho Zuleta donde envían palabras dirigidas a Kbeto Zuleta en referencia a su recuperación médica. (@ponchozuletadiaz/Instagram)

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Poncho Zuleta regresó a los escenarios el sábado 28 de noviembre de 2026, un mes después del accidente de tránsito en el que resultó herido su hijo, el cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta. El intérprete se presentó en Rancho MX, establecimiento ubicado a las afueras de Bogotá, donde recibió un homenaje de los cantantes de música popular Pipe Bueno y Jessi Uribe.

Tomás Alfonso Zuleta (nombre de pila del artista vallenato) había suspendido sus compromisos para acompañar la recuperación de su hijo, que perdió una pierna tras el siniestro del 26 de octubre. Al subir nuevamente a la tarima, el artista recordó que era la primera vez que actuaba desde entonces.

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Durante la presentación, el cantante de Recostada en la cama y Cupido falló pidió un reconocimiento del público para el cantante vallenato. “Hoy, un maestro de maestros, una leyenda viviente, una máquina, una bestia, uno de los reyes del vallenato está haciendo un esfuerzo muy grande porque está aquí con una tragedia que invade a la familia”, afirmó.

Poncho Zuleta agradeció el respaldo y las oraciones de los asistentes ante la situación médica de su familia. (@kbetozuleta/Instagram)

El cantante de música popular también envió un mensaje a Kbeto Zuleta y destacó que su lesión no termina con su carrera artística: “Te vas a recuperar. Te quitaron una pierna, pero no te quitaron la voz”.

Posterior a ello, Poncho Zuleta tomó el micrófono y respondió conmovido al homenaje, agradeciendo las muestras de apoyo que ha recibido su familia. “Un dolor como el que yo estoy sintiendo no hay pastilla que lo alivie. Lo alivia el cariño, el respaldo y las oraciones. Gracias a Colombia, al gremio musical y a ti; eres grande, Pipe”, expresó ante los asistentes.

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Poncho Zuleta, Pipe Bueno y Jessi Uribe enviaron un mensaje a Kbeto

Después del concierto, los tres artistas publicaron un video conjunto en Instagram para respaldar a Kbeto Zuleta durante su recuperación. Jessi Uribe fue el primero en intervenir: “Hey, Kbetico, papi. Le saluda Jessi, que mi Dios me lo bendiga, ¿oyó, papá? Pa’ adelante con toda y repítela”.

Poncho Zuleta regresó a los escenarios en Rancho MX un mes después del accidente de tránsito de su hijo Kbeto Zuleta. (@ponchozuletadiaz/Instagram)

Pipe Bueno continuó: “Mi rey, puedes haber perdido lo que hayas perdido, pero jamás el méndigo gañote, dice el dicho. Vas a ser cantante y seguirás siendo lo que Dios te bendiga y que te recuperes pronto, papá.”.

A su turno, Poncho Zuleta se dirigió a su hijo y habló de su vuelta a los escenarios: “Kbeto, aquí con este par de príncipes de la música colombiana. Primera vez que me paro, Jessi, a un concierto de hace un mes de la tragedia de mi hijo. Pero vine porque los músicos tenemos que aguantar cargas pasajeras. Los músicos es como el sacerdote, tiene que tocar la campana y andar en la procesión”.

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Kbeto Zuleta compartió un mensaje de audio en el que expresó condolencias a los familiares de sus compañeros fallecidos. (Kbeto Zuleta / Instagram)

Kbeto Zuleta seguía en recuperación tras perder una pierna en el accidente

Lo último que se sabe del estado de salud de Kbeto Zuleta es que sigue bajo recuperación. Incluso, había vuelto a hablar públicamente mediante un audio difundido el 24 de noviembre, en el que agradeció a Dios, a su familia y a quienes han seguido su evolución. En ese mensaje también expresó su solidaridad con los familiares de los integrantes de su agrupación que murieron.

El último parte médico divulgado informó que el cantante permanecía estable, consciente y bajo manejo médico integral en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla. Según ese reporte, había despertado de forma espontánea, fue extubado, comenzó a hablar y reconocía a las personas de su entorno. No se conoció un boletín médico posterior antes del 28 de noviembre.

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El siniestro ocurrió en la madrugada del 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación, que regresaba de una presentación en Sincelejo con destino a Valledupar, perdió el control, chocó contra la baranda de un puente y cayó al río Ariguaní. El hecho se registró en el tramo entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

El bus que transportaba a los músicos cayó al río Ariguaní en la vía entre Magdalena y Cesar después de chocar contra un puente. (Colprensa)

La emergencia dejó 17 personas heridas y tres integrantes fallecidos: los coristas Geovanni Lobo y Radamel Uribe Navarro, además del guitarrista Harold Santana. Lobo y Santana murieron el día del accidente; Uribe Navarro falleció después de permanecer hospitalizado.

Entre los ocupantes que salieron ilesos estuvieron el camarógrafo Mauricio Oñate, el auxiliar Damián Jiménez y Luis Beltrán, conductor que se encontraba en descanso. El conductor que manejaba el vehículo en el momento del choque fue dado de alta tras recibir atención médica, según informó Diario del Cesar.

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