La iniciativa busca acercar fármacos para enfermedades crónicas a adultos mayores en 24 estados, aunque el instituto no ha precisado fechas de instalación, unidades seleccionadas ni inversión asignada al proyecto. (Cortesía)

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El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) autorizó la instalación de 338 máquinas automatizadas que dispensarán 22 claves de medicamentos. Estarán enfocadas en el control de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y trastornos del metabolismo de lípidos. Forman parte del programa Salud Casa por Casa.

La meta es llegar a mil máquinas en igual número de Unidades de Medicina Familiar (UMF) de 24 entidades, mediante la estrategia Farmacias del Bienestar.

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¿Quién operará las máquinas?

Borsalino González Andrade, director de Administración del IMSS, informó que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) será responsable de:

El abastecimiento de medicamentos.

La operación logística .

La conectividad de los equipos.

El mantenimiento preventivo y correctivo.

El IMSS pondrá a disposición espacios de hasta cuatro metros cuadrados en sus unidades de primer nivel, además de energía eléctrica y condiciones de conectividad, sin interferir con los servicios médicos.

La participación de Birmex deriva de un acuerdo sectorial publicado en mayo de 2026. Este facultó a la empresa para instrumentar un modelo integral de suministro, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos para la salud.

¿Quiénes recibirán los medicamentos?

La empresa estatal recibirá espacios de hasta cuatro metros cuadrados, energía y conexión en clínicas de primer nivel, bajo el acuerdo sectorial publicado en mayo de 2026 que le otorga facultades para distribución y almacenamiento. REUTERS/Daniel Becerril

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalló que los fármacos se entregarán a beneficiarios de Salud Casa por Casa, incluidos derechohabientes del IMSS, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social.

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Aclaró que las máquinas llevarán los distintivos de Salud Casa por Casa y Birmex. Por ello estarán diferenciadas de las farmacias del Seguro Social y no formarán parte del mecanismo habitual de abasto para sus derechohabientes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, precisó que el programa no se dirige solo a personas sin seguridad social, sino que también incluye a adultos mayores pensionados del IMSS. Explicó que las visitas domiciliarias han permitido detectar a adultos mayores que desconocían que padecían alguna enfermedad. También han identificado a pacientes con diagnóstico que no recibían tratamiento.

Tras esa detección, los adultos mayores acuden a las UMF para recibir un diagnóstico. En quienes ya están en tratamiento, se han ajustado los medicamentos cuando se detectó un control inadecuado. Salud Casa por Casa busca atender a cerca de 13 millones de adultos mayores.

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Cómo se llegó hasta aquí

La institución mantiene pendiente la fecha de instalación, las unidades seleccionadas, la inversión y el listado completo de fármacos, mientras la estrategia busca llegar a mil equipos en 24 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autorización del IMSS es un paso dentro de un plan federal que se anunció por etapas.

Las Farmacias del Bienestar arrancaron en diciembre de 2025 en 500 unidades del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar del Estado de México, con la meta de extenderse a todo el país en marzo de 2026. En ese modelo, los beneficiarios no necesitan hacer filas ni sacar fichas y se atiende a quienes cuentan con receta emitida por personal de Salud Casa por Casa.

En agosto de 2026, el Gobierno federal presentó la siguiente fase. Contemplaba una red de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar que comenzaría a desplegarse en septiembre y debía operar en los 24 estados para noviembre. Según Clark, el piloto operaba entonces con 491 Farmacias del Bienestar y había entregado cerca de 350 mil medicamentos.

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También se explicó el funcionamiento de las máquinas. La persona debe acudir con la receta emitida por el personal de Salud Casa por Casa, y el equipo cuenta con un lector de código QR para identificar la prescripción. Se informó además que los usuarios podrían consultar en una aplicación la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.

Sobre su ubicación, el Gobierno indicó que las mil máquinas estarían instaladas principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la idea es ofrecer alternativas si hay filas para recibir el medicamento en algún centro de salud.

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Las autoridades sanitarias añadieron que tanto las Farmacias del Bienestar como las futuras máquinas cumplen la normativa vigente y tendrán responsables sanitarios que supervisen almacenamiento y surtimiento. Por su parte, un análisis de Xataka México ubicó la estrategia dentro del futuro Servicio Universal de Salud, que arrancará en 2027.

Lo que el IMSS no ha precisado

Con la autorización de 338 máquinas, la meta de mil sigue pendiente en su mayor parte. El IMSS no precisó:

Las fechas de instalación y entrada en operación de las primeras 338 máquinas.

Las unidades médicas seleccionadas .

La inversión destinada al proyecto.

El listado completo de medicamentos que dispensarán.

Los calendarios difundidos en agosto preveían la operación de la red en los 24 estados hacia noviembre. Hasta ahora, el IMSS no ha informado cuándo comenzarán a funcionar las primeras unidades autorizadas.

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¿Por qué importa?

Las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión requieren tratamientos continuos, y la interrupción por falta de abasto o por traslados complicados es uno de los problemas que el programa busca atender. Las máquinas, junto con los módulos en centros de salud y las Tiendas del Bienestar, buscan acercar los medicamentos a los adultos mayores.

Para quienes forman parte de Salud Casa por Casa, el detalle clave es que las máquinas serán un canal aparte de las farmacias del IMSS, con su propia identificación y con Birmex a cargo del abasto.