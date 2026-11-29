Las mariposas monarca retoman el vuelo entre los árboles del santuario El Rosario tras una nevada en Michoacán. (Homero Gomez Jr.)

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Este domingo 29 de noviembre, el segundo día de la primera tormenta invernal en México, Homero Gomez Jr., hijo del activista Homero Gómez Gónzalez, conocido como el Guardián de la Monarca, compartió que tras una noche helada y con nieve, las mariposas monarca en el Santuario El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán, las mariposas monarca se encuentran bien.

“Después de la nevada de ayer, hoy amanecimos con una muy buena noticia en el Santuario de El Rosario. La nieve desapareció y, hasta el momento, no tenemos monarcas afectadas”, publicó Gómez en sus redes sociales y sostuvo que ya no hay mariposas en el suelo, “las de ayer lograron recuperarse a los árboles”.

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De acuerdo con el activista, el día de hoy muchas ya han recuperado su vuelo y rebolotean por el bosque, esto porque en la tarde de ayer salió el sol. “¡La naturaleza es sorprendente!” y compartió unas imágenes del lepidóptero.

Gómez aprovechó el buen clima y la excelente noticia para invitar a las personas a visitar y disfrutar de los colores naranja, blanco y negro que poseen las mariposas monarca: “Les invitamos a vivir esta experiencia única en la vida! Hoy es un excelente día para visitar el Santuario de El Rosario y disfrutar de nuestras mariposas monarca en movimiento”.

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La primera tormenta invernal afectó al santuario

El día de ayer se reportó la primera tormenta invernal, lo que provocó descensos en la temperatura en estados como Michoacán. Homero Gómez Jr., hijo del activista defensor, compartió un video mostrando imágenes del Santuario de la Mariposa Monarca en El Rosario, donde se ven ejemplares congelados en el suelo y en la zona baja de los árboles.

Una mariposa monarca permanece sobre hojas y ramas cubiertas de hielo en Michoacán. (Homero Gomez Jr.)

Gómez explicó que el instinto de estos insectos es subir a la copa de los árboles y juntarse entre ellas para cubrirse del frío, algo que no todas logran, haciendo que varias fallezcan, “pero esto es parte de la naturaleza y está fuera de nuestro alcance”; sin embargo, aclaró que algunas de las mariposas en el suelo no siempre mueren, sino que esperan la salida del sol para reunirse con sus compañeras de viaje.

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Conanp fija reglas para la visita a los santuarios durante la hibernación

Ante el inicio de la temporada de migración de la mariposa monarca, la Conanp pidió a los visitantes seguir el Código del Turista Responsable para evitar alteraciones en las colonias de mariposa monarca y conservar las condiciones que requieren durante su hibernación.

Las disposiciones indican que las personas deben mantenerse en los senderos autorizados, atender las indicaciones de los guías locales y guardar silencio en las zonas de observación. También deben respetar los límites de acceso y abstenerse de usar flash al tomar fotografías.

Miles de mariposas monarca permanecen agrupadas sobre las ramas de una secuoya gigante en el sector del árbol General Sherman. (Homero Gomez Jr.)

No se permite ingresar con alimentos, bebidas alcohólicas, mascotas, armas de fuego ni objetos punzocortantes. La autoridad ambiental también prohibió fumar, encender fogatas, extraer especies o elementos del bosque, tocar o llevarse mariposas monarca y consumir alimentos dentro de las áreas de observación.

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Los visitantes podrán permanecer hasta 18 minutos en las zonas destinadas para observar a los insectos. La medida busca distribuir el acceso y reducir las perturbaciones mientras las colonias permanecen agrupadas en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

La Conanp solicitó evitar el uso de sanitizantes y gel antibacterial cerca de las mariposas. Los cinco santuarios permanecerán abiertos hasta el 31 de marzo de 2027, bajo las disposiciones establecidas por las autoridades ambientales.