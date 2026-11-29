La Asociación Campesina del Catatumbo denunció la presencia de cinco hombres armados vestidos de civil en el municipio de El Zulia. (Asi es Colombia/ Facebook)

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La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que cinco hombres armados, vestidos de civil e identificados como integrantes del Ejército Nacional habrían realizado supuestas labores de reconocimiento cerca de la Aldea de Mujeres Campesinas, en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, el viernes 27 de noviembre de 2026.

Según informó la organización a través de un comunicado, dichas acciones fueron consideradas como un acto de intimidación, lo que generó preocupación en un espacio declarado Zona Humanitaria y de Paz.

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Según la versión de la organización, el grupo se movilizaba en una camioneta gris clara con placas EAL016 y fue detectado por el esquema colectivo de protección de la asociación hacia las 9:50 a. m. del viernes.

Los defensores de derechos aseguraron que los hombres, aun sin identificar, portaban chalecos, armas y carnés con los que afirmaron, supuestamente, pertenecer al Ejército.

El esquema de protección detectó a los individuos a bordo de una camioneta gris clara con placas EAL016. (Ascamcat/Facebook)

Ascamcat señaló que sus integrantes les solicitaron identificarse como parte de los protocolos de seguridad establecidos para la comunidad. Los uniformados explicaron que desarrollaban tareas de reconocimiento en el sector.

“Ante esta situación inusual y en cumplimiento de los protocolos de seguridad, los integrantes del esquema colectivo solicitaron la identificación de estas personas. Los hombres manifestaron pertenecer al Ejército Nacional, presentaron carnés y señalaron que se encontraban adelantando labores de reconocimiento en el sector”, señaló la asociación.

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La falta inicial de información sobre el operativo

La organización consultó a distintas instancias de la fuerza pública dentro de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad para confirmar la presencia de los hombres y conocer si había un operativo en marcha.

Según Ascamcat, las entidades consultadas respondieron inicialmente que no tenían información sobre actividades militares en la zona. Ante esa respuesta, la asociación activó mecanismos para alertar a la comunidad.

La organización comunitaria consideró el hecho como un acto de intimidación en un territorio declarado Zona Humanitaria y de Paz. (Ascamcat/Facebook)

“En respuesta a las consultas realizadas, la Fuerza Pública manifestó no tener conocimiento sobre la presencia de integrantes, ni sobre el desarrollo de algún operativo en esta zona. Debido a esto, ASCAMCAT procedió a activar la Línea Vida de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como el mecanismo de alerta pública”, comentó la organización de defensores.

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Así mismo, aseguraron que, hacia el mediodía, una funcionaria de la Policía en el municipio de El Zulia, identificada como la intendente Medina, informó que los cinco hombres pertenecían a la fuerza pública y participaban en un operativo.

La presencia de los uniformados coincidió con una asamblea del Comité de Búfalos de Ascamcat, realizada en la Aldea de Mujeres Campesinas. La organización sostuvo que el episodio afectó las condiciones de tranquilidad de las mujeres campesinas y de la comunidad reunida en el lugar.

La asociación también vinculó lo ocurrido con alertas previas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y la reducción de las medidas de protección disponibles para sus integrantes.

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La asociación campesina exigió explicaciones sobre el procedimiento efectuado mientras sesionaba la asamblea del Comité de Búfalos.

”Hemos venido alertando sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y la desmejora de las medidas de protección con las que cuenta ASCAMCAT. Situaciones como esta incrementan los escenarios de incertidumbre y exposición al riesgo”, expresó la organización.

Ascamcat pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias del procedimiento, precisar las razones y características del operativo y explicar por qué las instancias de la fuerza pública consultadas inicialmente no conocían la presencia de sus integrantes en el sector.

“La afectación a las condiciones de seguridad y tranquilidad de la comunidad de la Aldea de Mujeres Campesinas. Recordamos que este espacio fue declarado Zona Humanitaria y de Paz, por lo que el hecho de hoy generó preocupación e intimidación a la comunidad. Esta situación resulta especialmente grave teniendo en cuenta que, al momento de los hechos, la comunidad se encontraba desarrollando la Asamblea del Comité de Búfalos”, comentó Ascamcat en su comunicado.

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La organización solicitó garantías de seguridad para las comunidades campesinas, respeto por el carácter humanitario y de paz de la Aldea de Mujeres Campesinas, protección de los derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario.