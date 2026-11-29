Un sacerdote católico y la sede del Instituto Nacional Electoral ilustran la petición eclesiástica sobre la representación legislativa en México. (Infobae México )

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) (CEM) pide al Instituto Nacional Electoral (INE) garantizar que ningún partido reciba en la Cámara de Diputados más representación de la que obtuvo en las urnas, de cara al proceso electoral federal 2026-2027. El llamado se difunde en el mensaje Un Congreso que represente a todos los mexicanos. El episcopado advierte que las reglas de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional deben fijarse antes de la jornada electoral del 2027 para evitar que el conflicto se traslade al día posterior a los comicios.

El documento recuerda que el artículo 54 de la Constitución prohíbe que un partido obtenga un porcentaje de diputados que exceda en más de ocho puntos su votación nacional. Los obispos advierten que, cuando varios partidos compiten en coalición y ese límite se calcula por separado para cada uno, el conjunto puede superar ampliamente lo que la ciudadanía le otorgó en las urnas, aunque se respete la letra de la norma.

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Las diputaciones de representación proporcional nacieron en México, según el texto, para garantizar que la Cámara de Diputados reflejara la pluralidad del voto popular y evitara que una sola fuerza controlara el Congreso sin el respaldo electoral correspondiente. La CEM sostiene que ese propósito se desvirtúa cuando la fórmula de reparto permite que una alianza de partidos acumule una mayoría artificial.

Antecedente de 2024 y postura ante el INE

Los obispos recuerdan que ya en agosto de 2024, en el mensaje Un Congreso para todos los mexicanos, solicitaron a las autoridades electorales evitar una sobrerrepresentación injusta, respetando no solo la letra sino el espíritu de la Constitución. En esa ocasión, señalan, el partido mayoritario obtuvo una mayoría que, a su juicio, no le correspondía por las urnas.

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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE propone mantener para 2027 el mismo criterio aplicado en 2024: verificar el límite de sobrerrepresentación respecto de cada partido por separado y no respecto de las coaliciones en conjunto. El Consejo General del instituto decidirá sobre esta regla el próximo lunes 30 de noviembre.

La Conferencia del Episcopado Mexicano exhorta al Instituto Nacional Electoral a fijar reglas justas antes del proceso federal 2026-2027. | FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Ante esa definición, la conferencia episcopal pide a las consejeras y consejeros del INE interpretar la Constitución “de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad”, y confía en que, si corresponde al Tribunal Electoral revisar las reglas, actúe con el mismo criterio de responsabilidad.

Llamado a peronajes y partidos políticos

El documento invoca la Doctrina Social de la Iglesia, que valora el sistema democrático “en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes”, según el texto de Centesimus Annus de Juan Pablo II. Los obispos agregan que una representación que no corresponde a la voluntad expresada en las urnas debilita esa participación ciudadana.

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León XIV,

También se cita al papa León XIV, quien en su discurso ante las Cortes Generales de España, el 8 de junio de 2026, señaló que la tarea del legislador es “hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar”.

Los obispos mexicanos citan al papa León XIV y advierten sobre el riesgo de que las alianzas partidistas acumulen una mayoría legislativa superior a su respaldo en la votación naciona. |TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS

El mismo pontífice, en su discurso a las autoridades en Buenos Aires del 8 de noviembre de 2026, recordó que quien ejerce el poder tiene el deber de “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”.

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A los partidos políticos, el episcopado les exhorta a “no utilizar las coaliciones para obtener en la Cámara lo que no obtuvieron en las urnas” y advierte que “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, frase que también atribuyen al pontífice. Al Gobierno federal y a los poderes públicos les solicitan respetar plenamente la autonomía de las autoridades electorales sin ejercer presión sobre sus decisiones.